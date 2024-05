WhatsApp è protagonista di una serie di novità davvero interessanti. Il suo gruppo di sviluppatori continua a lavorare per migliorare la piattaforma. Inoltre, intendono intervenire anche sulle modalità d’uso per i suoi utenti. Tutto parte dall’introduzione di nuove funzioni che potrebbero fornire un’esperienza che sia sempre più ricca ed efficiente.

A tal proposito la piattaforma ha rilasciato nuove versioni beta per i dispositivi Android. I due aggiornamenti sono: 2.2411.13 e 2.24.11.14.

WhatsApp Beta: in arrivo due aggiornamenti

Per quanto riguarda la versione 2.24.11.13 fornisce la conferma delle intenzioni degli sviluppatori. Quest’ultimi intendono intervenire sul controllo delle notifiche da parte degli utenti. L’idea è quella di inserire su WhatsApp un’apposita opzione che permette ai fruitori della piattaforma di cancellare il conteggio dei messaggi non letti. Suddetto meccanismo avviene ogni volta che l’app viene aperta. Una volta abilitata suddetta funzione gli utenti potranno reimpostare in modo del tutto autonomo le notifiche dei messaggi non letti per ridurre la funzione che può scaturire dalla ricezione di tanti messaggi (soprattutto nei gruppi).

La versione 2.24.11.14 beta, invece, che nasce con lo scopo di intervenire sul bug riscontrato da alcuni utenti quando provavano a navigare tra i vari Canali o tentavano di unirsi ad essi. Con il nuovo aggiornamento la situazione dovrebbe tornare alla normalità.

Per poter accedere a quest’ultimi aggiornamento di WhatsApp sarà possibile procedere tramite il Google Play Store. Gli utenti interessati dovranno iscriversi al relativo canale beta testing. Se invece non si è riusciti ad aggiungersi al programma beta è ancora possibile provare in anteprima le versioni beta di WhatsApp. In questi casi, infatti, è possibile procedere installando manualmente i file APK relativi. Quest’ultimi possono essere scaricati da APK Mirror e forniranno agli utenti le medesime possibilità offerte dal programma beta. In questo modo si potrà accedere in anteprima alle nuove funzioni e testarle in prima persona prima di tutti gli altri.