AI, l'uso aziendale necessita di basi forti e consapevolezza

Per usare l’intelligenza artificiale generativa nelle aziende serve essere a conoscenza di diversi fattori importanti. L’AI è diventata fondamentale ma usarla senza il permesso di chi chi invece detiene determinate nozioni, può essere deleterio per l’azienda stessa. È necessaria pertanto una formazione che sia consapevole e completa.

A trattare questo tema è stato l’ultimo evento “E.T. Extra Thinkers – L’AI non è una cosa da alieni. Come le aziende stanno già usando l’intelligenza artificiale“. Tenuto da Elmec Informatica, questo è stato utile per fornire diverse chiavi di lettura in merito all’uso dell’AI nelle aziende al giorno d’oggi.

L’importanza della formazione e della consapevolezza nel mondo AI, soprattutto in azienda

L’intelligenza artificiale è uno strumento molto potente ma bisogna evitare il rischio ad ogni costo. Nel caso in cui gli account personali in azienda non fossero opportunamente protetti da appositi sistemi di sicurezza, si potrebbe rischiare di far fuoriuscire dei dati interni importanti. Per evitare che tutto questo possa accadere, è necessaria una formazione adatta.

“È di cruciale importanza implementare programmi di formazione aziendale per fornire le competenze adeguate e raggiungere risultati ottimali. È importante tenere a mente due principali rischi. Il primo consiste in un uso disordinato e inconsapevole, che potrebbe causare perdite economiche per l’azienda. Il secondo riguarda il possibile abbandono della tecnologia da parte degli utenti, il che annullerebbe il vantaggio competitivo derivante dall’uso dell’AI“.

L’uso in azienda dell’intelligenza artificiale deve passare, secondo i relatori, attraverso gli sviluppatori senior. Dovrebbero essere loro quelli più esperti nella gestione di situazioni più complesse e soprattutto nella comprensione di quali sarebbero i benefici.

L’AI generativa consente a tutti di avere accesso immediato a funzionalità in grado di rendere il lavoro più semplice. Il fatto però che sia facilmente accessibile per tutti, può generare delle criticità, per cui tutti devono capire come utilizzarla.