Microsoft Edge sta per apportare una modifica importante per i suoi utenti che visionano video online. Si tratta dell’introduzione di una nuova funzione basata sull’AI in grado di tradurre e doppiare le immagini in tempo reale. L’opzione è stata presentata durante l’evento Build e consentirà a tutti gli utenti di tradurre i contenuti audio di un video. Il tutto avviene in tempo reale, durante la visione.

La funzione è ancora più interessante se si considera che supporterà l’italiano-inglese. Saranno comprese anche altre combinazioni come dallo spagnolo dall’inglese, e viceversa. Ed anche inglese-russo, inglese-tedesco, inglese-spagnolo e inglese-hindi.

Microsoft Edge introduce l’AI nella visione dei video

La funzione in arrivo non solo rappresenta un modo pratico per poter visionare contenuti in lingua straniera, ma apre anche nuove possibilità di accessibilità per utenti con problemi di udito. Infatti, è possibile scegliere se fruirne in forma testuale o audio.

Una volta introdotta su Microsoft Edge la funzione verrà estesa a YouTube ed anche ai video presenti sui siti di notizie, come ad esempio Bloomberg, Reuters e CNBC. Il processo però rappresenta solo l’inizio. L’azienda ha in programma di estendere il suo supporto ad altre lingue e a tutti i siti web. In questo modo si otterrebbe una soluzione unica per ogni tipo di contenuti video che viene diffuso online.

La funzione si integra perfettamente con le altre funzionalità introdotte su Microsoft Edge basate sull’intelligenza artificiale. Tra queste è disponibile la possibilità di riassumere i video di YouTube. Il motore di ricerca, grazie all’introduzione di Copilot, sta diventando sempre più versatile ed accessibile assecondando le esigenze dei propri utenti. L’ultima funzione relativa alla traduzione e al doppiaggio rappresenta un passo avanti importante per proporre inclusione e accessibilità a tutti.

Lo scopo è quello di estendere la funzione anche nella versione mobile di Microsoft Edge. Tra le novità riservategli troviamo anche il cambio nome. Microsoft ha rinominato, sia su Android che iOS, il suo motore di ricerca Microsoft Edge: Browser AI evidenziando il ruolo fondamentale dell’AI nel browser.