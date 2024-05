Il mercato dei computer è stato colpito da un evento piuttosto rivelante che coinvolge HP in prima persona. L’azienda, infatti, ha deciso di dire addio a tre delle sue Serie di notebook. Quest’ultime rappresentano alcuni dei prodotti più iconici del marchio. Non c’è però nulla da temere. Al momento, il settore gaming rimane al sicuro grazie alla linea HP Victus annunciata nel 2021.

HP dice addio a questi suoi prodotti

Le linee coinvolte da questa rimodulazione del portfolio dell’azienda sono Envy, Spectre e Pavilion. Dunque, si tratta di prodotti dedicati ad un uso trasversale indirizzato soprattutto verso l’intrattenimento domestico e la produttività. Suddette tre serie verranno assorbite come parte di un’operazione di rebranding proposta da HP. In questo modo, l’azienda mira a rendere il proprio marchio più riconoscibile e di impatto tra gli utenti del settore.

Il segmento consumer verrò rappresentato da un prefisso nuovo, ovvero “Omni”. I laptop diventeranno quindi “OmniBook”. I desktop tradizionali prenderanno il nome di “OmniDesk”. Andando oltre, i sistemi All In One verranno definiti “OmniStudio”.

Ognuna di queste linee sarà ulteriormente divisa in base alle prestazioni e al prezzo di lancio. L’identificazione avviene in ordine crescente e avviene sulla base delle sigle 3,5,7, X ed Ultra. Lo stesso discorso vale anche per i prodotti indirizzati al pubblico professionale. Si tratta degli EliteStudio, Elitebook ed EliteDesk presentati con le sigle 2, 4, 6, 8, X e Ultra.

Suddetta notizia era attesa da un po’. Sono diversi i brand che stanno eseguendo operazioni simili per rispondere efficacemente alle nuove esigenze del mercato. La proposta di HP arriva in un periodo di fermento. A tal proposito, è stato annunciato da parte di Microsoft l’arrivo di Copilot+ PC. L’intelligenza artificiale sta diventando una tecnologia sempre più diffusa nell’intero settore e sta influenzando ogni produzione dell’industria. È evidente che a tal proposito le aziende si stanno impegnando per seguire la tendenza sull’AI.