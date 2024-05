Drone con telecamera 4K in OFFERTA AMAZON: 47% di sconto

Il periodo florido dei droni radiocomandati è stato dettato soprattutto dall’exploit che un’azienda comeha avuto nel corso degli ultimi anni, in questo momento storico, infatti, essa rappresenta il fulcro su cui fare affidamento quando si pensa di voler acquistare undi alta qualità. Essendo comunque i prezzi molto elevati, è bene sapere che sul mercato si possono trovare innumerevoli altre soluzioni, come suun drone con telecamera 4K a meno di 80 euro.

Il modello in questione viene prodotto da Idea, in particolare è il modello Idea 31p, si tratta di un drone con motore brushless (senza spazzola) con sensori per il rilevamento di ostacoli, e possibilità di aggirarli senza particolare difficoltà, a 360 gradi. Il controllo avviene tramite un radiocomando WiFi a 5GHz, fino ad una distanza massima anche di chilometri, sebbene sia importante ricordare che debba essere controllato sempre a vista.

Non perdetevi le offerte Amazon esclusive ed anche i codici sconto gratis, iscrivendovi al nostro canale Telegram ufficiale.

Drone con telecamera in sconto Amazon: costa 79 euro

Desiderate un drone ma non siete disposti a spendere cifre folli? allora dovete subito acquistare il drone Idea31P, un prodotto il cui prezzo mediano nell’ultimo periodo è stato di 149 euro, ma che solamente in questi giorni viene scontato del 47% fino ad un valore finale di soli 79,99 euro. A questo link lo potete acquistare.

Ciò che lo rende particolarmente interessante è sicuramente la presenza di una telecamera motorizzata con registrazione in 4K, il che gli permette di raggiungere una qualità decisamente superiore al normale, rispetto a tanti altri modelli disponibili in commercio. All’interno della confezione, per un maggiore e più semplice utilizzo su base quotidiana, è possibile comunque trovare un paio di batterie ricaricabili, così da poterle effettivamente cambiare in fase di utilizzo, facilitandosi di non poco la vita ed estendendone l’usabilità.