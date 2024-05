Si sta diffondendo un’interessante funzionalità che potrebbe risultare particolarmente utile per molti utenti. Si tratta di Cerchia e Cerca una funzione che spesso ritengono un’esclusiva degli smartphone Android, ma che in realtà sono disponibili anche per gli iPhone. Come è possibile sfruttare la funzione anche sui dispositivi Apple.

Cerchia e Cerca disponibile anche su Apple

L’arrivo della funzione sugli iPhone risale alla metà di maggio, dopo il suo rilascio, come parte delle funzionalità di Galaxy AI, sui Google Pixel 8 e 8 Pro e sui Samsung Galaxy S24. Per utilizzare Cerchia e Cerca sui dispositivi Apple bisogna scaricare l’app Lens dell’azienda di Mountain View. Una volta installata l’applicazione bisognerà aprirla per poi scattare una foto o selezionarne una dalla propria galleria. In questo modo sarà possibile effettuare una ricerca utilizzando l’AI presente al suo interno.

Gli utenti in possesso di un iPhone 8 o superiore, aggiornato ad almeno iOS 14, avranno a disposizione due scorciatoie presenti per i dispositivi Apple per attivare Google Lens con un solo click. La prima permette di usare la gesture del doppio tocco sul pannello posteriore del proprio smartphone per attivare Lens. Per scaricare la scorciatoia è possibile rivolgersi direttamente a iCloud.

Dopo aver installato la scorciatoia basterà recarsi nelle “Impostazioni” dello smartphone Apple e associarla alla gesture del doppio tocco. A questo punto è necessario recarsi nella tab Accessibilità e selezionare la voce “Tocco” e poi “Tocco Posteriore”. Dopo basta selezionare “Doppio Tocco” e selezionare l’applicazione Comandi Rapidi. Qui è possibile selezionare il comando denominato “Search your screenshot“. Nel caso in cui si sia in possesso di uno smartphone Apple appartenente alla nuova generazione è possibile configurare la stessa gesture utilizzando il Pulsante Azione di iPhone 15.

Risulta essere un’opzione davvero utile e che ora potrà essere sfruttata anche dagli utenti in possesso di uno smartphone appartenente all’azienda di Cupertino.