Microsoft continua a lavorare per migliorare l’esperienza utente di Windows 11, e le novità non mancano per la barra delle applicazioni. Dopo aver introdotto un indicatore della batteria più leggibile nella recente preview build, un’altra funzione sembra pronta a fare il suo debutto. Si tratta di un pulsante dedicato alle emoji, che potrebbe presto trovare posto nella taskbar, rendendole più accessibili e immediate per gli utenti.

La novità del pulsante per emoji su Windows 11

Il primo segnale di questa nuova funzionalità è apparso nella beta 22635.4580, dove nelle impostazioni di personalizzazione della barra delle applicazioni è comparsa una nuova voce denominata “Emoji e altro“. Questa opzione suggerisce che gli utenti potranno scegliere come e quando visualizzare il pulsante: sempre, solo durante la digitazione oppure mai. Anche se al momento l’attivazione di questa impostazione non produce effetti tangibili, è chiaro che Microsoft stia lavorando per integrarla nelle prossime versioni del sistema operativo.

Attualmente, per inserire emoji su Windows 11 esiste già una scorciatoia, premendo i tasti Windows e il punto (“.”). Tuttavia, questa combinazione non è conosciuta da tutti e spesso viene ignorata. Un pulsante direttamente visibile sulla barra delle applicazioni rappresenterebbe una soluzione più intuitiva, permettendo anche agli utenti meno esperti di accedere rapidamente alle emoji senza dover memorizzare comandi nascosti.

Questa nuova funzione si inserisce nel percorso che Microsoft sta seguendo per rendere Windows 11 sempre più user-friendly e personalizzabile. La barra delle applicazioni è uno degli elementi centrali dell’interfaccia del sistema operativo, e ogni modifica che ne semplifica o arricchisce l’utilizzo può avere un impatto significativo sull’esperienza quotidiana degli utenti.

Non ci sono ancora informazioni ufficiali sulle tempistiche di rilascio, ma è probabile che la funzionalità sarà perfezionata nelle prossime build prima di essere distribuita a tutti gli utenti nella versione stabile. Per ora, resta una delle tante novità in arrivo, confermando l’attenzione di Microsoft per un design moderno e funzionale.