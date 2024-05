DS: il nuovo modello potrebbe ispirarsi alla Citroen DS degli anni 60

DS Automobiles, il brand francese famoso per il lusso e la grande innovazione, guarda al futuro e lo fa con audacia. Attraverso la progettazione della sua prossima berlina potrebbe trascinare dal passato un design rendendolo avanguardistico e adattandolo ai tempi moderni. Olivier François, CEO di DS, ha suggerito che questa nuova creazione potrebbe infatti trarre ispirazione dall’iconica Citroen DS degli anni Sessanta. L’auto dovrebbe prenderne le linee aereodinamiche e lo stile.

Anche se la DS fa parte della Stellantis, insieme a marchi importanti, si trova a competere nel segmento premium con avversari aventi ancor più peso come BMW, Mercedes, Audi e Tesla. François è determinato a rendere il suo brand differente, sfruttando la sua ricca eredità storica e l’identità distintiva, ideando qualcosa che sia l’incarnazione sotto forma di vettura della bellezza, della tecnologia e del lusso. DS si pone così come un leader nel settore automobilistico, pronto a stupire e ispirare gli appassionati di tutto il mondo.

La nuova DS sarà una rivisitazione della Citroen del ’65?

La nuova auto, ideata da Paul Mages, evoca lo stile iconico della Citroen DS del 1965. Allora questa vettura fece la rivoluzione, grazie ai suoi fari direzionali e al suo design. Questa volta, l’aerodinamica sarà un elemento fondamentale dello stile della nuova auto, prendendo dall’originale le linee fluide che ne caratterizzano il profilo. Anche se la tecnologia sarà condivisa con altri marchi del gruppo Stellantis, la DS avrà accesso alle più recenti innovazioni, comprese batterie ad alta capacità e alla agognata ricarica rapida.

La nuova berlina sarà solo l’inizio di una rinascita per DS. La società ha in piano di estendere questo linguaggio di stile anche ad altri modelli, tra cui i SUV e le auto compatte. Per quanto concerne il lancio della nuova vettura non si sa ancora nulla di certo, ma in molti suppongono che il modello sarà presentato entro il prossimo anno, in occasione del 70° anniversario della Citroen.