Dell ha annunciato un’importante novità nel settore dei laptop. Presentando cinque nuovi modelli equipaggiati con processori Qualcomm Snapdragon. Questa mossa rappresenta un importante ampliamento dell’offerta di pc basati su ARM da parte di un singolo produttore. Arrivando a superare le recenti iniziative di Samsung, Lenovo e Asus. I nuovi computer in arrivo sono, l’ XPS 13 (9345), Inspiron 14, Inspiron14 Plus, Latitude 7455 e Latitude5455. Dell intende lanciare questi dispositivi sul mercato entro la fine del 2024, portando una ventata di innovazione e prestazioni elevate.

Dell XPS 13 (9345)

Il cavallo di battaglia di questa nuova serie di laptop è il Dell XPS13. Quest’ultimo è dotato di un processore Snapdragon X Elite a 12 core. È disponibile anche una versione con SnapdragonX Plus a 10core, ma sarà riservata al mercato cinese. Le opzioni di memoria RAM arrivano fino a 64GB. Mentre lo spazio di archiviazione può raggiungere i 2TB su SSD PCIe. Con un’opzione da 4TB che sarà disponibile dopo al lancio. Tra le configurazioni possibili per il display da 13.4 pollici abbiamo un non-touch IPS FullHD (1920 x 1200) con una luminosità di 500nit e un refreshrate di 120Hz, un IPStouch 2.5K (2560 x 1600) con HDR e la stessa illuminaziome e refresh. Infine un OLEDtouch 2.8K (2880 x 1800) con 400nit e un refreshrate di 60Hz. Tutti i modelli sono dotati di una webcam 1080p con supporto Windows Hello e porte USB4 Type-C con DisplayPort 2.1 e Power Delivery. Il peso si mantiene incredibilmente basso, intorno ai 720 grammi, mentre il prezzo di partenza è fissato a 1.200€i.

Latitude 7455 e 5455

Passando ai modelli Latitude, il Latitude7455 sarà disponibile con i processori Snapdragon X Elite e XPlus, offrendo fino a 32GB di RAM e a 1TB di storage SSD M.2 2230. Questo modello include una vasta gamma di porte USB, una webcam con supporto Windows Hello, lettore di impronte digitali opzionale e un vassoio esterno sempre facoltativo per schede uSIM per la connettività 5G. Il display è un touchscreen IPS da 14 pollici con risoluzione 2650 x 1600. Il peso per entrambe le configurazioni è di circa 1.4 kg, con uno spessore di 1.7 cm. Il Latitude5455, invece, sarà alimentato esclusivamente dal processore SnapdragonX c’èPlus.

Inspiron 14 e 14Plus

Per quanto riguarda la linea Inspiron, l’ Inspiron14Plus sarà dotato del processore SnapdragonXPlus a 10 core, 16GB di RAM e opzioni di storage SSD M.2 da 512GB o 1TB. Il display sarà un touchscreen IPS da 14 pollici con risoluzione 2560 x 1600 e una webcam WindowsHello 1080p. Il peso varia leggermente a seconda della configurazione, intorno ai 1.4 kg, con uno spessore di circa 1.5 cm. È prevista anche la versione standard dell’Inspiron14, che sarà alimentata dal processore Snapdragon XPlus.

I preordini per questo laptop sono già aperti negli Stati Uniti, con un prezzo di partenza di 1.000€. Tutti i nuovi computer Dell saranno disponibili sul mercato entro la fine dell’anno. Portando con sé un’importante evoluzione nelle prestazioni e nell’efficienza energetica.