Tutti quanti stiamo attendendo il lancio dello Snapdragon X Elite, che dovrebbe essere rilasciato a metà del 2024. Nel frattempo possiamo consolarci i primi benchmark che finalmente sono apparsi in rete.

Sulla piattaforma Geekbench è spuntato fuori un chip ARM con numero di modello “Qualcum ZH-WXX“, probabilmente un modello non destinato ad essere venduto, risulta testato il 22 febbraio. Dalle prestazioni registrate si tratta quasi certamente di uno Snapdragon X Elite. La versione testata sarebbe quella da 12 Core con un Clock di base di 4.01 GHz.

Prima di parlare di numeri, stiamo parlando del primo SoC Qualcomm della nuova Snapdragon X Series, una famiglia di chipset dedicata al mobile computing. La CPU alla base del Soc è una Qualcomm Oryon da 12 Core divisi in 3 cluster da 4 Core ciascuno. Avranno funzionalità AI, prestazioni importanti e grazie all’architettura ARM garantiscono ub terzo del consumo energetico rispetto alla concorrenza

Diamo un’occhiata ai benchmark

Guardando i dati apparsi su Geekbench 6.2.2, lo Snapdragon X Elite ha mostrato dei risultati degni di nota, raggiungendo il punteggio di 2574 punti nel test per le prestazioni in single-core e il punteggio di 12562 punti in quello Multi-Core.

Stando alle prestazioni sfoggiate, è in grado di superare le prestazioni dell’APU Ryzen 9 7940HS (processore con la GPU integrata), che attualmente è l’APU più potente di AMD per i dispositivi mobili. Però anche AMD quest’anno dovrebbe presentare i nuovi processori AMD Zen 5, quindi il confronto andrebbe fatto con quest’ultimi. Confrontandolo con l’Intel Core Ultra 9 185H è leggermente indietro.

Qualcomm afferma anche che lo Snapdragon X Elite supera in prestazioni l’M2 di Apple. Nel test per le prestazioni in Multi-Core troviamo un rispetto al processore M2.

Naturalmente le prestazioni annunciate da Qualcomm dovranno essere ridimensionate rispetto ai claim, ma questi punteggi sembrano veramente ottimi rispetto alla concorrenza sul mercato, segnando un nuovo punto di svolta per il settore.