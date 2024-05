Al giorno d’oggi tantissimi utenti scelgono di puntare su un operatore virtuale nel momento in cui voglio sottoscrivere una nuova promozione telefonica per il loro smartphone dal momento che questi ultimi offrono promo davvero convenienti a prezzi davvero competitivi, cosa che al momento gli operatori maggiori non fanno garantendo promo più onerose.

Effettivamente gli operatori virtuali ogni mese aggiornano il pool di promo garantite agli utenti con l’obbiettivo di conquistarne il maggior numero possibile per ampliare i propri profitti, il tutto ovviamente a suon di giga, minuti ed SMS, con le promo operator attack che garantiscono le features migliori a coloro che effettuano la portabilità da un altro operatore competitor.

Ovviamente CoopVoce in questo contesto vuole dire la sua e offre delle promo decisamente convenienti ai suoi clienti, sfruttando la potente rete telefonica di TIM sulla quale si appoggia per offrire connessione telefonica e dati ai suoi clienti, al momento sul sito ufficiale di CoopVoce è stata inserita un’offerta ricchissima in giga e amata da molti utenti.

La EVO 200 disponibile sul sito ufficiale

CoopVoce ha ancora disponibile sul proprio sito ufficiale la promo EVO 200 che come intuibile garantisce 200Gb di traffico dati in 4G, minuti illimitati e 1000 SMS a chi la sottoscrive, il prezzo mensile da corrispondere è di 9,90 euro ed è possibile attivare anche la nuova eSIM di CoopVoce, la quale non va inserita bensì solo installata dunque non necessita di spedizione.

Se siete interessati procedete dal momento che non sappiamo per quanto tempo resterà attiva la promo in questione, sicuramente i 200Gb a quel prezzo sono un’ottima feature dal momento che consentono una navigazione senza nessun tipo di preoccupazione.

Ricordiamo che la navigazione sarà in 4G dal momento che gli operatori virtuali ancora non offrono la connettività 5G che rimane un plus degli operatori maggiori, qualcosa presto però cambierà.