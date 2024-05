Truffa phishing, il messaggio che mette in crisi gli utenti: è pericolosissimo

Tirarsi fuori da una situazione difficile può diventare molto spesso indaginoso, esattamente come succede quando ci sono di mezzo delle truffe. Da giorni non si fa altro che parlare di un messaggio molto strano che sta girando nelle chat, il quale contiene una truffa molto pericolosa. Basta infatti poco per cascarci con tutte le scarpe e per perdere sia i dati personali che quelli delle carte di credito.

Purtroppo molti utenti ci sono cascati in pieno e si sono ritrovati a gestire una situazione davvero complicata. I truffatori stanno adoperando questo metodo per riuscire a fregare quanto più persone possibile. Si tratta di un messaggio che fa credere che una ragazza si sia interessata ai malcapitati, invitandoli a conoscerla su un sito di incontri. Di reale in realtà non c’è nulla e si può capire già dal messaggio che abbiamo incollato nel prossimo paragrafo.

Truffa in arrivo tramite e-mail, è così che gli utenti perdono dati e soldi

“Mi chiamo Valentina e ho 19 anni. Voglio davvero uscire con un ragazzo attraente senza impegno, cioè fare solo sesso, e penso che tu sia giusto per me. Ho preso la tua lettera da una mia amica, mi ha mostrato anche un paio di tue foto e mi sei piaciuto molto. Potremmo fissare appuntamenti e incontri intimi ogni volta che ti fa comodo, puoi anche venire da me.

Se hai una ragazza o una moglie, questo non sarà un problema.

Mi piace starti vicino in ogni modo e mi piacerebbe incontrare qualcuno che provi lo stesso e penso che incontrarti sarebbe incredibile. Ecco il mio profilo:“.

Fate quindi molta attenzione e cercate in ogni modo di non cascare in questo inganno che potrebbe risultare davvero deleterio. Basta semplicemente eliminare il messaggio o non cliccare sui link presenti al suo interno per restare indenni.