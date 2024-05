La storia tra OpenAI e Scarlett Johansson si sta facendo davvero interessante. Quello che è successo è che OpenAI ha fatto un modello vocale che ricorda molto da vicino la voce di Scarlett Johansson. E lei non è stata contenta, anzi, l’ha definita “scioccante“. E già nel 2023, il suo team legale ha portato OpenAI in tribunale per evitare che usassero la sua voce senza permesso.

Una bizzarra coincidenza

Ora, dopo tutta questa confusione, OpenAI ha deciso di mettere in pausa il progetto Sky, quella voce che sembra così tanto quella di Scarlett Johansson. Dicono che le voci usate venivano da attori pagati e che la somiglianza con quella dell’attrice era solo una coincidenza. Ma c’è chi ci crede e chi no.

Ultimamente l’assistenza vocale sta diventando davvero importante per OpenAI. Stanno per lanciare un nuovo modello, il GPT-4o, che cambierà completamente la modalità di conversazione con le intelligenze artificiali. Pensate che un giorno potremo parlare con una IA che suona proprio come una persona, capace perfino di esprimere emozioni.

Tutto questo discorso ha fatto tornare in mente il film “Her“, dove l’IA ha una voce che sembra quella di Scarlett Johansson. Il CEO di OpenAI ha persino fatto un post su X citando il film. Insomma, il paragone è diventato ovvio.

Dilemmi etici e avanzamenti tecnologici

Capisco le preoccupazioni del team di Scarlett Johansson. Con tutti questi avanzamenti tecnologici, c’è il rischio che qualcuno usi le voci di personaggi famosi per fare dei deepfake vocali. Ecco perché bisognerà prestare molta attenzione e regolamentare bene queste cose.

Questa vicissitudine tra OpenAI e Scarlett Johansson ci fa capire che con l’avanzare della tecnologia, emergono nuove sfide e questioni etiche. Sarà interessante vedere come andrà avanti questa vicenda e come verranno affrontate queste problematiche.