Nuova Audi A7 Avant: anteprima delle sue innovazioni futuristiche

Audi, società famosa per le sue creazioni innovative e le sue auto formidabili, mostra al mondo come sarà il suo prossimo modello. Grazie a foto spia, possiamo già dare uno sguarda alla Audi A7 Avant, ammirandone il design e la tecnologia avanguardistica. Il modello, se vi appare nuovo all’orecchio, in realtà ha cambiato nome dopo una modifica alla strategia di marketing incentrata sull’elettrificazione. L’azienda ha deciso di adottare una distinzione più “drastica” tra le auto elettriche e quelle endotermiche, assegnando numeri pari alle prime e numeri dispari alle seconde.

La nuova Audi A7 Avant sarà un modello tecnologico, lussuoso come ci si aspettava. Avrà il medesimo DNA della sua versione precedente e come tale possederà un design innovativo. Purtroppo il suo stile è ancora in parte camuffato nelle immagini condivise, ma si nota immediatamente una parte frontale rinnovata. Davanti avrà una griglia a nido d’ape e gruppi ottici che le regalano modernità e raffinatezza. Altri dettagli rincarano la dose di eleganza, come le maniglie delle portiere a filo della carrozzeria ed anche i gruppi ottici posteriori. Il suo aspetto sarà dinamico e il suo carattere sportivo, non lontano da quello di molte altre vetture Audi.

Motorizzazione diversificata per la nuova Audi A7

Se l’attenzione tramite le immagini spia si è catalizzata sul design esterno, ci si aspetta che comunque l’Audi A7 Avant presenti anche dentro lo stesso livello di lusso. Grandi display per la strumentazione e il sistema di infotainment, insieme ad un terzo schermo opzionale riservato ai passeggeri, consentiranno una guida interconnessa ed ancora più avanzata.

Sul fronte delle motorizzazioni, Audi potrebbe optare per più scelte, cosa papabile dopo la visione dei tubi di scarico nel lato posteriore. Potrebbe anche creare una versione a benzina o forse Mild Hybrid e Plug-in, segnando un possibile abbandono del diesel e dando un’alternativa ai compratori. Il debutto della nuova Audi A7 Avant, è previsto per l’inizio del 2025 e per conoscere altro non ci resta che attendere dettagli provenienti dalla società.