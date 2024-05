Audi introduce nel mercato delle auto elettriche un modello talmente straordinario da rivoluzionarlo del tutto. Parliamo della stupenda RS6 Sportback e-tron che arriva poco dopo la presentazione della Q6, basata sulla piattaforma PPE. La casa automobilistica si prepara a svelare un vero e proprio bolide, un mostro del campo, a zero emissioni, avvistato in azione sul circuito del Nürburgring.

Come ci si aspetterebbe da un’Audi della categoria RS, la RS6 Sportback e-tron presenta un design estremamente aggressivo e dinamico. Il frontale iconico con la griglia “singleframe”, le prese d’aria orizzontali inferiori e i fari a LED divisi incarnano il linguaggio stilistico del marchio. I cerchi in lega di grandi dimensioni, le pinze dei freni rosso fuoco, le minigonne laterali pronunciate e uno splitter aerodinamico sul lato anteriore contribuiscono a creare un aspetto minaccioso e sportivo. Al posteriore, l’auto è caratterizzata da un enorme diffusore e da un gruppo ottico OLED che si estende per tutta la larghezza.

L’Audi lussuosa e potente da 805 CV

Gli interni della nuova Audi RS6 Sportback e-tron saranno probabilmente altrettanto impressionanti. Il modello avrà un design minimalista e lussuoso ispirato al concept di tre anni fa. La vettura sarà, precisamente, dotata di un doppio schermo e di finiture in materiali differenti, come l’alluminio. Tra le caratteristiche ci sono poi i due display OLED, di cui uno un quadro strumenti digitale da 11,9 pollici e l’altro un touchscreen centrale da 14,5 pollici. Si vocifera anche che potrebbe essere disponibile un touchscreen opzionale per il passeggero, che potrebbe diventare addirittura standard nella RS6. La connettività con Android Auto e Apple CarPlay e la ricarica wireless sono ulteriori dettagli ingegnosi che contribuiranno a rendere gli interni dell’Audi e-tron all’avanguardia.

L’Audi RS6 Sportback e-tron sarà equipaggiata con un sistema da 800 volt e batteria da 100 kWh. Con queste specifiche, dovrebbe riuscire a garantire un’autonomia compresa tra i 600 e i 700 km con una singola ricarica. La ricarica rapida CC fino a 270 kW permetterà alla batteria di “risalire” in carica in un attimo, cosa utile nei viaggi e nei percorsi lunghi. Il motore ha fatto già parlare di sé per la sua capacità da 805 CV e per la trazione integrale Quattro.

La RS6 Sportback e-tron è destinata a competere con alcuni dei più prestigiosi modelli del segmento, tra cui la prossima BMW M5 e la Mercedes-AMG EQE 53. E il lancio? La Audi dovrebbe svelare l’auto, con tutte le caratteristiche annesse, prima della fine dell’anno e prevede anche di commercializzarla nella prima metà del prossimo anno.