La nuova versione Beta (2.24.11.12) di WhatsApp sta per introdurre su Android una nuova funzione. Quest’ultima permette agli utenti di accedere ad un’anteprima dei messaggi fissati in alto che includono dei contenuti multimediali. Al momento è già disponibile per un gruppo ristretto di individui che fanno parte del programma di test presente su Play Store. Nel corso dei prossimi giorni dovrebbe essere diffusa a tutti gli altri beta tester. Solo successivamente, potrebbe raggiungere il canale stabile di WhatsApp.

WhatsApp introduce una funzione per i messaggi fissati

Con l’introduzione di suddetta novità la piattaforma di messaggistica offrirà ai propri utenti di visualizzare una miniatura delle immagini, dei video, o di qualsiasi altro tipo di contenuto multimediale, accanto al messaggio fissato nella parte superiore dello schermo. In questo modo non sarà necessario aprire la conversazione e il processo permetterà di risparmiare parecchio tempo.

Inoltre, con l’introduzione di questa novità su WhatsApp sarà possibile migliorare la navigazione degli utenti all’interno delle chat. Prima di questa novità coloro che erano interessati ad osservare suddetto messaggio dovevano selezionarlo manualmente. Ora invece l’anteprima è sempre visibile senza dover intervenire in alcun modo.

Questa è solo l’ultima delle novità introdotte da WhatsApp. Nel mese di maggio sono state introdotte sulla versione beta della piattaforma sono stati resi disponibili diversi miglioramenti relativi alla modalità d’uso. Nel dettaglio si tratta della possibilità per tutti gli utenti di creare un evento, opzione disponibile per i gruppi che fanno parte di una stessa Community. Lo stesso aggiornamento permetterà agli utenti anche di fornire delle risposte agli annunci di gruppo.

Saranno presto introdotte anche delle reazioni rapide ai contenuti tramite emoji. Sempre per le Community su WhatsApp sta per arrivare una funzione che permette di nascondere le chat. Le novità comprendono anche l’introduzione delle categorie riservate ai Canali e la possibilità di gestire quest’ultimi da dispositivi collegati. Infine, è stato annunciato l’arrivo su WhatsApp del supporto agli adesivi Lottie ed emoji animate.