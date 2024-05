Hoover ha finalmente presentato la nuova scopa elettrica HF2. Un dispositivo innovativo che si distingue per la sua leggerezza e potenza. La HF 2 rappresenta un importante passo avanti nel settore degli elettrodomestici. Pesa solo 2,1 kg, il che la rende la scopa elettrica più leggera mai realizzata da Hoover. Questo nuovo modello senza filo è stato progettato per essere estremamente maneggevole. Così da permettere agli utenti di pulire con facilità anche gli angoli più difficili della casa. La tecnologia Ultra Compact X3 rappresenta una delle caratteristiche principali del prodotto. Essa consente infatti di aumentare la capacità del contenitore della polvere fino a quasi un litro, triplicando lo spazio di raccolta. Tale tecnologia assicura che la potenza di aspirazione rimanga costante. Massimizzando l’efficienza della pulizia senza dover interrompere frequentemente il lavoro per svuotare il contenitore.

Hoover, l’innovazione non si ferma qui

Hoover ha sviluppato due modelli della HF2 per soddisfare diverse esigenze domestiche. È possibile infatti distinguere tra l’HF2Home e l’HF2Pet. La versione Home è perfetta per chi cerca una pulizia veloce ed efficace in qualsiasi situazione. Mentre quella Pet è stata progettata pensando a chi convive con animali domestici. Quest’ultima include la tecnologia ANTI-TWIST. Essa minimizza la formazione di grovigli di peli e capelli, facilitando la manutenzione della scopa. Questo innovativo dispositivo non è solo potente. Ma rappresenta anche un alleato contro la polvere, in grado di catturare fino al 99% delle particelle, garantendo un ambiente domestico più sano.

Il lancio della HF2 rappresenta un momento importante per Hoover. La quale riesce a confermare la sua leadership nel settore degli aspirapolvere. Atena Manca, Marketing Director Italy di Haier Europe, ha dichiarato di essere molto orgogliosa di lanciare un prodotto simile. In grado di incarnare la filosofia dell’ azienda e che riesca a rispondere alle esigenze di un consumatore sempre più informato ed esigente. Per il suo debutto ufficiale, il brand ha scelto Prime Video come media partner, segnando la prima collaborazione tra le due aziende. La campagna promozionale coinvolgerà anche una serie di influencer. Essi parteciperanno a video interviste dal tono ironico sulle pulizie di primavera, raggiungendo così un pubblico vasto e diversificato.

La HF2 è già disponibile per l’acquisto sul sito ufficiale di Hoover al prezzo di partenza di 199 euro. Un investimento che promette di rivoluzionare la pulizia domestica con tecnologia avanzata e un design all’avanguardia.