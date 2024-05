DAZN ha annunciato un’importante espansione della sua offerta. Si tratta del lancio di dieci nuovi canali FAST (Free Ad-Supported Television). Accessibili tutti gratuitamente e sostenuti dalla pubblicità. Questo passo strategico è stato reso possibile grazie alla partnership con Amagi. Una piattaforma con cui il noto servizio streaming ha iniziato a collaborare nel 2023 e che mira a rendere lo sport più accessibile a livello globale.

In Italia, i nuovi canali FAST includeranno tantissimi contenuti sportivi. Tra cui eventi di padel, incontri di boxe, competizioni motoristiche, tornei di freccette e molto altro. Essi saranno disponibili anche in altri paesi come Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Francia, Germania, Spagna, Austria, Svizzera, Paesi nordici, Portogallo e Belgio. Riuscendo ad ampliare in maniera dignitosa la portata globale di DAZN. Secondo quanto dichiarato da Shay Segev, CEO dell’azienda, il loro principale obiettivo è quello di riuscire a diventare la principale destinazione per tutti gli appassionati di sport. Fornendo la migliore esperienza possibile senza costi aggiuntivi.

La proposta di DAZN, una visione completa sul mondo dello sport

I canali DAZN disponibili in Italia coprono una varietà di discipline. Tra questi, PDC Darts per gli amanti delle freccette, Matchroom Boxing con incontri di pugilato di alto livello. Ma anche Padel TimeTV , MotorvisionTV per gli appassionati di motori, e LacrosseTV che trasmette partite e highlights di lacrosse, attualmente in rapida crescita. Altri programmi includono SportSTak con notizie sportive a 360 gradi, BoxingTV, Moto America per le competizioni motociclistiche americane, BilliardTV per gli appassionati di biliardo, e ACL CornholeTV, dedicato al popolare gioco del cornhole.

Essi sono completamente gratuiti e non richiedono un abbonamento particolare. Ma visto che sono finanziati dalla pubblicità, gli utenti potrebbero vedere spot pubblicitari durante la visione. Le reti FAST sono accessibili su tutti i dispositivi compatibili con l’app DAZN. Inclusi smartphone, tablet, smartTV, FireTV, Chromecast e AppleTV. La sezione “Canali LIVE” all’interno dell’app può trovarsi in punti leggermente diversi a seconda del device utilizzato, ma generalmente è accessibile scorrendo la home page.

Tale iniziativa fa parte di un più ampio impegno dell’omonima piattaforma di riuscire a diversificare e ampliare la sua offerta di contenuti. Proprio di recente, Elena Novokreshchenova è stata nominata Global CEO of Freemium per esplorare ulteriori opportunità di espansione dei contenuti sportivi gratuiti. La sua nomina sottolinea l’importanza della strategia freemium per l’azienda, che mira a raggiungere un pubblico sempre più vasto e a consolidare la sua posizione come leader globale nello streaming sportivo.