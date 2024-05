Appena metti piede in un negozio Esselunga e ti trovi di fronte a molto più di un semplice supermercato, sai di aver fatto la scelta giusta. Qualità dei prodotti, varietà d’offerta e shopping senza sensi di colpa per la troppa spesa ti stanno aspettando! Non credere che lo store venda solo cibo, ci sono anche tante promozioni su prodotti tech pazzesche.

Esselunga non è soltanto un supermercato! Puoi trovare praticamente tutto ciò di cui hai bisogno, compresi i più recenti device tecnologici. Grazie alla sua reputazione è diventata una tappa obbligatoria se vuoi risparmiare sui tuoi acquisti. Tra le tante ragioni per cui la catena di store è così amata, ci sono sicuramente le sue offerte irresistibili. Un prodotto particolarmente apprezzato e venduto è ora in promozione! Quale? Lo smartphone Samsung Galaxy A33, naturalmente. Sai quando scade l’offerta? Oggi, quindi datti una mossa.

Vai da Esselunga per avere uno smartphone Samsung ad un super prezzo

Il Samsung Galaxy A33 è un device mobile superlativo che, fortunatamente, Esselunga ha messo a nostra disposizione a un prezzo incredibilmente conveniente. Lo smartphone ha uno schermo molto definito, con colori brillanti: il Super AMOLED da 6,6 pollici. Le immagini che guarderai saranno vibranti. Il sistema operativo in uso è Android e se già hai usato smartphone del genere sai quanto siano comodi. Avrai accesso ad un funzionamento eccezionale, ideale se fai più cose contemporaneamente o se apri più app in una volta. A contribuire c’è anche la sua memoria RAM da 6GB potente e il processore Octa Core che aiutano il dispositivo ad essere sempre attivo e veloce.

La sua fotocamera poi? Si tratta di quadrupla fotocamera, con lenti di diversa potenza. Le lenti sono da 48+8+5+2 megapixel e grazie alla loro “collaborazione” potrai scattare foto straordinarie e registrare video di alta qualità in qualsiasi situazione. Questa promozione di Esselunga è un’occasione fantastica, davvero unica. Ma affrettati! Ricordiamo che l’offerta scade oggi 22 Maggio! Visita il tuo punto vendita Esselunga preferito e vai sul sito per sapere ogni singolo dettaglio delle promozioni in corso.