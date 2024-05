Microsoft e Qualcomm sono in trepidante attesa del prossimo evento che porteranno sul mercato i nuovi PC con processore Snapdragon X Elite che si basano sul sitema operativo Windows 11, lancio che avverrà in concomitanza con quello dei nuovi Surface. A tal proposito sembrerebbe che Microsoft abbia preparato un nuovo sfondo predefinito proprio in vista di questa occasione.

Novità imperdibile per Windows 11

Lo sfondo al momento è già disponibile per essere scaricato anche se non è ancora avvenuto alcun annuncio ufficiale riguardo questa possibilità. Il download è in alta risoluzione. Al momento, l’immagine selezionata è statica e può essere utilizzato senza problemi sui PC desktop, sui notebook portatili, sui tablet e tu tutti i dispositivi simili, a patto che abbiano a disposizione Windows 11.

A conferma della sua diffusione, lo sfondo è stato scovato sul notebook Galaxy Book4 Edge dotato di un chip Qualcomm. Questo però sarebbe solo un punto di partenza. Infatti, secondo alcune indiscrezioni sembra che Microsoft stia lavorando per realizzare alcuni nuovi effetti per gli sfondi dedicati a Windows 11. Tra questi troviamo un effetto profondità che agirà in modo attivo ogni volta che si muove il cursore.

Con l’introduzione di questa interessante novità non resta che attendere l’evento ufficiale tanto atteso. I protagonisti saranno Windows 11 e le nuove funzioni introdotte con l’intelligenza artificiale. Inoltre, saranno coinvolti anche i nuovi dispositivi Surface che dovrebbero arrivare con due versioni consumer: Surface Pro 10 e Surface Laptop 6. Il SoC è Snapdragon X. Suddetti dispositivi arrivano sul mercato dopo le diverse varianti business che sono state annunciate già in precedenza.

Non resta dunque che aspettare il lancio per scoprire quali saranno le novità proposte per Windows 11. L’intelligenza artificiale sarà sicuramente la base per le nuove introduzioni, Microsoft, infatti, si aggiunge a tutte le altre aziende del settore nell’introduzione graduale dell’AI nei loro progetti futuri.