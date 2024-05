Samsung potrebbe star lavorando concretamente ad un nuovo smartphone con display flessibile molto particolare. Il device in questione sarebbe caratterizzato da un display arrotolabile e rappresenterebbe una evoluzione dei device foldable come li conosciamo ora.

A lanciare l’indiscrezione ci ha pensato il team di telefonuremontasvilnius in collaborazione con David di @xleaks7. Un brevetto depositato da Samsung indicherebbe che l’azienda coreana sta lavorando seriamente allo sviluppo di questa tipologia di device.

Infatti, il brevetto non riguarda il sistema di apertura/chiusura o il funzionamento meccanico. Piuttosto, va a proteggere la proprietà intellettuale riguardante le funzionalità e l’esperienza utente in quanto è dedicato al supporto per il mouse.

Samsung sta lavorando all’esperienza utente per il suo primo smartphone con display arrotolabile, previsto il supporto ai mouse bluetooth per regolare lo schermo

Attraverso l’utilizzo di questa periferica esterna, sarà possibile utilizzare lo smartphone arrotolabile in maniera del tutto simile ad un PC. Inoltre, un aspetto da non sottovalutare è quello di porter decidere di ampliare il display con un semplice click.

Attraverso una icona dedicata o tramite una gesture legata ai bordi esterni del device, sarà possibile azionare il comando che regola la dimensione del display. Lo smartphone con displa arrotolabile entrerà in funzione e amplierà il pannello in maniera dinamica.

In questo modo non sarà più necessario un intervento fisico da parte dell’utente ma sarà tutto gestito tramite software e input esterni. Samsung sta valutando di espandere questa possibilità oltre che al mouse, anche ad altri dispositivi bluetooth come le S Pen. Inoltre, la volontà del brand include anche un’area dedicata che, quando sfiorata, permetterà di avviare la procedura di espansione.

Considerando che Samsung sta depositando questa tipologia di brevetti, non sorprenderebbe scoprire che il device sia in uno stato avanzato di lavorazione. Il possibile debutto del primo smartphone con display arrotolabile potrebbe avvenire il prossimo anno, quindi restiamo in attesa di maggiori dettagli.