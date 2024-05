Teamfight Tactics si prepara a festeggiare il proprio quinto anniversario con tanti eventi e ricompense per i giocatori. Il titolo di strategia per PC e mobile è uno dei più diffusi e apprezzati al mondo e, per questo, le celebrazioni non possono che essere super.

Gli sviluppatori di Riot Games hanno lanciato l’evento chiamato Teamfight Tactics: Festa per i 5 anni per chiamare a raccolta tutti i giocatori. Gli utenti potranno unirsi ai festeggiamenti dal 12 giugno al 15 luglio e godere dei contenuti esclusivi per questo importante traguardo.

Non mancheranno contenuti grafici a tema festaiolo ma, sopratutto, verrà introdotta una nuova modalità di gioco. Gli utenti saranno felicissimi di accogliere il ritorno dei dieci 10 set più famosi e apprezzati sin dall’uscita del titolo.

Ogni accesso al gioco durante il periodo di festa permetterà di ottenere ricompense al log-in. Inoltre, tutti i progressi saranno registrati nel Pass evento gratuito. Alcune delle ricompense ottenibili saranno:

gettoni del tesoro;

emote;

aspetto speciale per Pinguì.

Ma non è tutto. I giocatori più fedeli che effettueranno il log-in per 10 giorni totali, potranno ricevere in regalo dei gettoni del tesoro e l’emote Io festeggio. Solo gli utenti più affezionati, invece, potranno ottenere l’emote Tutta abilità. Questa ricompense non è solamente estetica ma permette di ottenere una vantaggio tattico in partita per tutta la durata dell’evento.

L’evento Teamfight Tactics: Festa per i 5 anni e le celebrazioni per l’anniversario sono state salutate con entusiasmo da Christina Jiang, Product Manager senior di Teamfight Tactics (TFT): “È un traguardo molto importante per TFT e vogliamo festeggiarlo insieme a tutti coloro i quali ci hanno permesso di raggiungerlo. Gli utenti sono invitati a questa festa, che si tratti di strateghi alle prime armi o esperti veterani. Benché sia TFT a spegnere la sua quinta candelina, al centro della festa ci saranno i giocatori. È il nostro modo per ringraziarli per il loro impegno e dedizione a perfezionare le formazioni e per il supporto mostrato al gioco in questi cinque anni“.