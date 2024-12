Vipps è una società norvegese che ha ideato un metodo di pagamento simile a quello utilizzato da Apple sui suoi smartphone. Vipps punta ad entrare in concorrenza con Apple perché al momento è lei che detiene il monopolio di compravendita utilizzando gli smartphone. Il lancio ufficiale di questo nuovo metodo di pagamento è stato approvato dalla Commissione Europea. Apple allo stesso tempo si è impegnata di fornire l’ autorizzazione a pagamenti contactless anche a fornitori terzi.

Da adesso in poi gli utenti Vipps potranno effettuare pagamenti in Norvegia utilizzando i proprio iPhone senza dover utilizzare per forza Apple Pay. Il servizio copre oltre 40 banche norvegesi e comprende circa il 70% della clientela bancaria del Paese. Per questi pagamenti viene utilizzata la ben nota tecnologia NFC che permette di scambiare informazioni direttamente dal proprio smartphone come se avessimo una carta di credito virtuale. Per il momento sembra aver riscosso molto successo dato che gli utenti hanno potuto finalmente scegliere di utilizzare metodi diversi da Apple Pay.

Vipps, ecco il metodo che fa concorrenza a Apple

Il fatto di voler introdurre Vipps come altro ente per il pagamento, è stato deciso in base ad una lunga indagine condotta dalla Commissione Europea sul monopolio del mercato da parte di Apple. Infatti prima di questa situazione, Apple aveva garantito l’ utilizzo della tecnologia NFC solamente alla piattaforma Apple Pay. Questo tipo di politica ha ridotto le opzioni di scelta da parte del cliente. Se Apple non avesse voluto aumentare la disponibilità della tecnologia a terze parti avrebbe dovuto pagare una multa del 10% del suo fatturato annuo globale. Per cui adesso ha rilasciato il permesso per utilizzare questa tecnologia gratuitamente all’ interno dello Spazio Economico Europeo che comprende UE, Regno Unito, Norvegia e Liechtenstein. Inoltre Vipps è compatibile con i terminali che accettano carte BankAxept, sistema norvegese che copre oltre il 90% dei terminali del Paese.

Grazie a queste nuove opportunità di pagamento, gli utenti Apple non saranno costretti a dover utilizzare per forza Apple Pay poiché adesso possono scegliere un altro metodo.