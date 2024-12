Ormai la tecnologia sta avanzando molto rapidamente e con lei sta avanzando anche il mercato degli smartphone. Uno in precisione ha annunciato il suo arrivo molto prima di quanto era previsto, stiamo parlando di Xiaomi 15 Ultra.

Parliamo di un telefono davvero spettacolare che ritrova un arrivo anticipato rispetto le aspettative, nel mercato.

Xiaomi 15 Ultra, il suo arrivo?

L’arrivo del nuovo Xiaomi 15 Ultra era previsto per gennaio, successivamente ci sono nuove informazioni che potrebbero screditare questa supposizione. Questi dettagli oltre a fornire una nuova data indicativa per il rilascio del dispositivo potrebbero fornire alcune specifiche tecniche del dispositivo.

Seconda alcune fonti il nuovo Xiaomi 15 Ultra, potrebbe subire un anticipo in termini di uscita da parte della compagnia cinese, rispetto a quanto ipotizzato precedentemente. Considerato soprattutto il lancio degli altri modelli previsto per gennaio, stando secondo alcuni rumor, si può ipotizzare che il modello Ultra potrebbe vedere la luce per il mese di febbraio, cosa successa anche lo scorso anno.

Oltre a questo sono condivise anche alcune informazioni che si rifanno alla relativa batteria utilizzata per Xiaomi 15 Ultra, che arriverà ad una capacità di circa 5450 e i 5800 mAh. La relativa certificazione FCC, pubblicata da pochissimo, mostrerebbe anche il supporto alla ricarica per cavo da 90 W di potenza. Oltre a questo non manca all’appello, normalmente, la comune ricarica wireless da 50 W di potenza.

Va normalmente sottolineato che si sta parlando di semplici indiscrezioni che dovranno trovare conferma dalla stessa compagnia produttrice per Xiaomi 15 Ultra. Al momento bisogna rimanere in attesa di ulteriori aggiornamenti ufficiali dalla compagnia in questione, per non fornire una cattiva informazione agli utenti. Visto l’avvicinarsi di queste date stipulate non arriveranno sicuramente in ritardo. Questi nuovi aggiornamenti potranno contenere delle informazione davvero importanti, le quali potranno sicuramente chiarire le idee su questo nuovo smartphone. Il tutto si fa attendere da molti utenti, nelle prossime settimane o addirittura mesi.