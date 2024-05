Samsung è indubbiamente uno dei maggiori produttori di display e smart TV al mondo, per questo motivo apprendere la notizia di uno sconto importante applicato su un suo modello, rende l’avvicinamento ancora migliore per tutti gli utenti che vogliono cercare di accedere ai migliori prodotti, risparmiando il più possibile.

Oggi su Amazon potete davvero pensare di acquistare una smart TV Samsung, modello UE50CU7170UXZT, ad un prezzo molto più basso del normale. Trattasi di un prodotto con diagonale da 50 pollici, presenta risoluzione UltraHD 4K, è stato lanciato nel corso del 2023 (quindi è anche abbastanza recente), integrando il sistema operativo proprietario che permette l’installazione di tutte le applicazioni di streaming.

Smart TV: che offerta su questo prodotto Samsung

Spendere poco sull’acquisto di una smart TV di ottimo livello è davvero possibile, dovete sapere che il prodotto elencato nel nostro articolo viene oggi commercializzato su Amazon con un risparmio di circa 230 euro sul valore originario di 599 euro. Ciò sta a significare, in parole povere, che la spesa da sostenere per il suo acquisto sarà di soli 367,99 euro, essendo certi di poter mettere le mani su un device con garanzia della durata di 2 anni, che coprirà tutti i difetti di fabbrica. Premete qui per l’acquisto.

Esteticamente il prodotto rientra perfettamente negli standard a cui siamo stati abituati in passato, ha dimensioni di 25 x 111,7 x 71,9 centimetri, con la base di appoggio posizionata ai lati dello stesso, in questo modo favorisce il posizionamento di altri oggetti al di sotto della stessa. L’audio surround 3D riesce a garantire un’esperienza immersiva definita dalla stessa Samsung di livello superiore, con supporto all’Adaptive Sound, il quale permette di ottimizzare l’audio in modo direttamente proporzionale all’ambiente di utilizzo (così da adattarlo in base alle necessità).