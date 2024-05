Hyundai ha presentato la Nuova SANTA FE annunciando anche i prezzi di listino della vettura. La quinta generazione del D-SUV rappresenta un notevole cambiamento rispetto al modello precedente e punta sull’efficienza grazie ad una nuova motorizzazione ibrida.

Il brand coreano ha scelto di equipaggiare la vettura con una motorizzazione full-hybrid 1.6 T-GDI HEV. La potenza erogata è di 215 CV con un cambio automatico a 6 rapporti e la possibilità di scegliere tra le le versioni a 2 o 4 ruote motrici.

La versatilità a bordo è massima e a misura delle esigenze degli utenti. Infatti, è possibile configurare la Nuova SANTA FE per accogliere 5 o 7 persone. Dal punto di vista estetico, i designer hanno voluto realizzare un veicolo dal look unico e riconoscibile, privilegiando sopratutto l’abitabilità interna.

Hyundai svela i prezzi di listino di Nuova SANTA FE, il D-SUV comodo ed elegante da utilizzare in città e per i lunghi viaggi

Ecco quindi che il D-SUV diventa una vettura che privilegia in comfort e l’usabilità, sia nel contesto urbano e quotidiano, sia nei lunghi viaggi. Questo approccio molteplice rientra nella visione “Open for More” di Hyundai che punta ad una connessione tra interni ed esterni, con particolare attenzione alla qualità e all’estetica.

Una delle feature più interessanti e innovative di questo SUV è certamente il vassoio di sterilizzazione UV-C. Nonostante sia slegato dal feeling di guida, si tratta di uno strumento in grado di sterilizzare gli oggetti d’uso comune come smartphone e portafogli. Si tratta di un dettagli che sottolinea l’attenzione di Hundai verso i propri clienti.

Nuova SANTA FE arriva a maggio nei concessionari in diverse versioni. L’allestimento Business parte da 49.600 euro e possiede una configurazione molto ricca tra cui cerchi in lega 18” (235/60 R18), fari anteriori e posteriori Full LED e portellone posteriore elettroattuato. Non manca il climatizzatore automatico e il cambio shift-by-wire oltre al display touchscreen da 12.3 pollici con retrocamera. I sistemi di aiuto alla guida Hyundai SmartSense sono disponibili di serie e includono una serie di funzionalità per migliorare la sicurezza su strada.

Passando all’allestimento XClass, il prezzo sale a 54.350 euro con il passaggio a cerchi in lega da 20”, fari anteriori Full LED Wide Projection, sedili in pelle e quadro strumenti digitale. Il sistema Hyundai SmartSense si amplia ulteriormente con nuove funzionalità automatiche per rendere la guida ancora più sicura.