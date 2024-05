Uno dei maggiori pericoli a cui tutti gli utenti devono prestare attenzione costantemente e costituito dai tentativi di truffa online, l’era di Internet infatti ha reso tutti quanti delle potenziali prede dal momento che ha letteralmente azzerato le distanze tra gli utenti e i truffatori, i quali ogni giorno si ingegnano per cercare metodi di truffa sempre più efficaci nell’ingannare le vittime designate.

la truffa di cui vi parleremo oggi ha come palcoscenico in edito WhatsApp, la nota piattaforma di messaggistica più utilizzata in tutto il mondo e senza alcun dubbio la base perfetta per effettuare questo tipo di attività criminosa, ai truffatori basta infatti riuscire ad appropriarsi di un numero di telefono per poi poter scrivere dei messaggi fraudolenti per raggiungere il proprio scopo.

Nuova truffa via chat

Come potete leggere nell’immagine sopra la truffa di cui vi parliamo oggi esordisce con un semplice messaggio su WhatsApp da parte di un numero sconosciuto che vi contatterà con un semplice “Ciao”, se risponderete a quel messaggio la truffa si paleserà in tutto il suo essere, i truffatori cercheranno di convincervi a compiere delle azioni specifiche che a detta di questi ultimi vi faranno guadagnare facilmente del denaro, in seguito poi se proseguirete con le istruzioni vi verranno chiesti i dati sensibili e anche tutti i dati inerenti il vostro conto bancario, i truffatori però non saranno così gentili da effettuare un versamento sul vostro conto bensì procederanno al prelievo di tutti i vostri risparmi recandovi un danno irreparabile.

Il consiglio da seguire è molto semplice, bloccate immediatamente il contatto che vi scrive dopodiché segnalate tutto WhatsApp che prenderà in carico la richiesta, analizzerà la chat e procederà con le azioni legali del caso.

Cercate di restare sempre informati sui nuovi metodi utilizzati dai truffatori per ingannare gli utenti, conoscere il pericolo e la prima chiave per non incapparci.