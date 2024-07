WhatsApp: la novità degli username he migliora la privacy

Sono ormai diversi i mesi in cui circolano indiscrezioni riguardanti la possibilità di nascondere il numero di telefono durante l’identificazione su WhatsApp, sostituendolo con una modalità innovativa che non richiederebbe l’inserimento di quest’ultimo. Pare che finalmente, questo momento tanto atteso sia arrivato per la gioia di tutti coloro che tengono particolarmente alla propria privacy. L’app di messaggistica sarebbe così pronta a mettere a nostra disposizione gli “username”, una funzione in vero già anticipata all’inizio dell’anno ma che è stata resa disponibile solo ora effettivamente.

WhatsApp è ancora a lavoro però sul funzionamento della procedura e sta stabilendo gli ultimissimi dettagli, ma manca poco. L’ingresso di questa funzionalità porterebbe il nostro livello di sicurezza ad altre vette. Non saremmo più costretti ad usare il numero di cellulare per identificarci, nascondendolo del tutto alla presenza di eventuali hacker.

Privacy implementata con gli username su WhatsApp

Non è chiaro ancora quanto tempo richiederà la fase di sviluppo prima del rilascio ufficiale. Gli esperti prevedono però che questa funzionalità pazzesca verrà introdotta con un’aggiornamento rilasciato sia per iOS che per Android. Per il momento, questa possibilità è riservata agli utenti di WhatsApp Web, strumento su cui l’azienda si sta concentrando per effettuare tutti i test necessari e per apportare così le eventuali migliorie necessarie.

L’introduzione degli username permetterà agli utenti di personalizzare i propri profili, in modo simile a quanto accade da parecchio tempo su Telegram. Non si tratta infatti di una novità vera e proprio nel mondo della messaggistica e non è la prima volta che WhatsApp strizza l’occhio a Telegram. WhatsApp intende offrire una funzionalità analoga, permettendo agli utenti di scegliere un nome utente unico in fase di configurazione.

Come avviene per qualsiasi app che utilizza nomi utente, sarà possibile scegliere un username solo tra quelli disponibili e non utilizzati da altri. Questa novità non solo migliorerà la privacy, ma faciliterà anche la ricerca e il contatto tra persone su WhatsApp in generale. L’introduzione degli username è un’evoluzione ed una novità importantissima per l’app e per tutti noi che la usiamo con grande costanza. Con i test in corso su WhatsApp Web, l’aggiornamento ufficiale potrebbe arrivare a breve e noi siamo pronti ad accoglierlo.