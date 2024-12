Si torna a parlare di una delle console da gaming più attese del momento. Ci stiamo riferendo in particolare alla prossima console del colosso nipponico Nintendo, ovvero la prossima Nintendo Switch 2. Quest’ultima è già stata oggetto di alcuni rumors e indiscrezioni nel corso di questi mesi. Tuttavia, ora sembra essere trapelate in rete una prima immagine reale di questo prodotto che andrebbe così a svelarci in anteprima il suo design. Vediamo qui di seguito di che si tratta.

Nintendo Switch 2 sarà così? Ecco una prima immagine che la ritrae

Nel corso delle ultime ore è emersa in rete quella che sembra essere una prima immagine reale della prossima console da gaming di casa Nintendo. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla prossima Nintendo Switch 2. In particolare, l’azienda Satyfie ha postato da poco in rete un piccolo video teaser in cui veniva sponsorizzato un suo accessorio, ovvero Zengrip 2.

La cosa più interessante di questo video, però, è che è stato possibile intravedere quella che sembra proprio essere la console di nuova generazione del colosso nipponico Nintendo. Come era facile immaginare, il video in questione è stato ovviamente rimosso dal web in breve tempo. Tuttavia, questo non ha impedito a nessuno di scattare qualche screenshot di questa console, in modo da conservare la prova del suo design.

Per il momento non ci sono ovviamente conferme da parte dell’azienda che si tratti effettivamente della prossima Nintendo Switch 2. Tuttavia, questa potrebbe essere proprio una strategia dell’azienda stessa per creare ancora più hype sulla sua prossima console. Staremo a vedere. Nel frattempo, ricordiamo che, da questa immagine, sembra che l’azienda non apporterà stravolgimenti di rilievo per questa sua nuova console rispetto ai modelli precedenti. Vi informeremo comunque no appena emergeranno ulteriori informazioni di rilievo su questa nuova console da gaming del marchio Nintendo.