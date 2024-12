iOS 18.2 è ufficiale: ecco tutte le novità per gli iPhone compatibili

È stata tanta l’attesa ma alla fine l’aggiornamento è arrivato: Apple ha lanciato iOS 18.2, una nuova versione del software piena zeppa di nuove funzionalità. Queste migliorano l’esperienza utente su tutti gli iPhone compatibili. L’update introduce miglioramenti significativi alla fotocamera, alla gestione delle immagini e alla navigazione, insieme a nuove capacità di intelligenza artificiale e strumenti progettati con un’attenzione particolare alla privacy.

Nuove funzionalità per la fotocamera e le foto

Con iOS 18.2, Apple ha aggiunto il comando di scatto a due fasi, disponibile su iPhone 16 e versioni Pro. Questa funzione consente di fissare messa a fuoco ed esposizione premendo leggermente il pulsante di scatto, garantendo una maggiore precisione nei dettagli.

L’app Foto include ora miglioramenti per la visualizzazione dei video, tra cui la possibilità di scorrere fotogramma per fotogramma e disattivare la riproduzione in loop automatica. Inoltre, la cronologia degli album “Visualizzati di recente” e “Condivisi di recente” può essere cancellata, offrendo più controllo sulle raccolte personali.

Migliorie per Safari e altre app

Safari diventa più personalizzabile grazie a nuove immagini di sfondo per la pagina di apertura e a una funzione di importazione ed esportazione dei dati di navigazione. La Dynamic Island e la schermata Home ora mostrano l’avanzamento in tempo reale dei download, mentre il protocollo HTTPS viene prioritizzato per una navigazione più sicura.

L’app Memo Vocali supporta la registrazione multitraccia, permettendo di sovrapporre la voce a una base musicale direttamente dall’iPhone 16 Pro o Pro Max. Questi progetti possono essere importati in Logic Pro, rendendo iOS 18.2 un’opzione versatile per i creativi.

Innovazioni con Apple Intelligence

Le capacità di Apple Intelligence si espandono con strumenti come Image Playground, una nuova app per creare immagini animate o stilizzate basate su descrizioni testuali. Allo stesso tempo, Image Wand in Note permette di trasformare schizzi in immagini perfezionate, scegliendo tra diversi stili artistici.

La vera novità è l’integrazione tra Siri e ChatGPT, che consente di accedere alle competenze di quest’ultimo senza uscire dall’ecosistema Apple. Questa funzione amplia le possibilità di generazione di testi e immagini, rispettando al contempo la privacy dell’utente grazie all’uso di tecnologie come il Private Cloud Compute.

Altre novità e miglioramenti

Con Genmoji, Apple reinterpreta gli emoji, offrendo la possibilità di crearne di personalizzati partendo da descrizioni testuali o immagini. Inoltre, la Visual Intelligence fornisce informazioni contestuali sull’ambiente circostante, come orari di apertura dei ristoranti o dettagli su oggetti visibili tramite la fotocamera.

L’aggiornamento risolve anche problemi tecnici, come la mancata visualizzazione immediata delle foto scattate di recente e immagini sfuocate in modalità Notte.

Con iOS 18.2, Apple continua a innovare, offrendo funzionalità avanzate senza compromettere la sicurezza e la privacy degli utenti.