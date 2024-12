La casa automobilistica Leapmotor lavora ormai da tempo alla realizzazione di uno dei suoi nuovi veicoli. Stiamo parlando del nuovo SUV B10 che il costruttore automobilistico cinese ha presentato in occasione del Salone di Parigi 2024 che si è tenuto durante lo scorso mese di ottobre. Nell’occasione, però, nonostante la presentazione al pubblico del suo nuovo progetto, non sono sono state diffuse quelle che saranno le caratteristiche tecniche che andranno a contraddistinguere il nuovo modello.

Nonostante l’attesa e il silenzio creato dalla casa automobilistica Leapmotor, oggi abbiamo la possibilità di scoprire alcuni dettagli tecnici grazie ad un video che è stato diffuso sul sito web del Ministero dell’Industria e dell’Information Technology cinese. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli di cui siamo venuti a conoscenza.

Leapmotor: i dettagli sul nuovo SUV B10

Niente più attesa per tutti coloro che non vedevano l’ora di conoscere alcuni dei dettagli più importanti del SUV del costruttore cinese Leapmotor. Grazie al video diffuso nei giorni scorsi sulla pagina web del del Ministero dell’Industria e dell’Information Technology cinese scopriamo delle novità interessanti.

Quel che sappiamo è che la vettura sarà basata sulla recente architettura sviluppata dalla casa automobilistica denominata Leap 3.5. Non a caso, il SUV Leapmotor B10 avrà delle misure simili a quelle della Volkswagen Tiguan. Nello specifico, infatti, il B10 ha una lunghezza di 4.515 mm, un’altezza di 1.655 mm e una larghezza pari a 1.885 mm. Per quanto riguarda il passo, invece, la misura è di 2.735 mm.

Per quanto riguarda i motori, secondo quanto diffuso dal video del MIIT, la versione base avrà un propulsore da 179 CV, unità che consentirà al SUV di arrivare fino a 160 km/h di velocità massima. Il costruttore mette a disposizione anche una versione con motore da 218 CV e velocità massima di 170 km/h. Nessun dettaglio invece diffuso in merito alle caratteristiche dell’abitacolo. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti.