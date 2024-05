Le truffe continuano ad arrivare e purtroppo questa volta a cascarci sono stati diversi utenti. Quella di oggi è una truffa molto particolare perché è stata generata con l’intelligenza artificiale. Un messaggio proveniente da una ragazza che cerca di conoscere il povero malcapitato.

La nuova truffa creata con l’AI che mette in pericolo gli utenti

“Ciao, sarò breve con te. Io 23 e il mio nome è Alessia. Ho chiesto il tuo indirizzo email ad un mio amico che ti conosce.

Non ho una relazione e non faccio sesso da molto tempo e, come hai già capito, voglio invitarti a farlo direttamente a casa mia. Anche se hai una relazione, puoi venire da me nel tempo libero e nessuno saprà cosa facciamo. Faccio un lavoro difficile e di responsabilità, quindi non ho una relazione seria e per questo ho problemi con il sesso. Sono registrato su un sito di incontri, dove ci sono molte mie foto, oltre al mio numero di telefono. Se sono interessato a te, puoi iscriverti e inviarmi un messaggio proprio qui. Non ti scrivo dalla mia email. La mia e-mail personale viene controllata al lavoro, quindi non posso permettermi di scrivere lettere del genere dalla mia e-mail personale.

Ecco il mio profilo“.

Con messaggi di questo genere le persone finiscono sempre per cascarci ed è per questo motivo che nascono i problemi. All’interno del messaggio ci sono dei link che abbiamo provveduto a rimuovere appositamente. Questi avrebbero portato gli utenti a perdere dei soldi in quanto rappresentano finti moduli di iscrizione ad un finto sito di incontri.

La realtà è semplice: far credere alle persone che una ragazza si sia invaghita di loro per portarli ad usare l’unico modo che hanno per parlarci, ovvero un finto sito di incontri. Lasciando i propri dati al modulo in questione, le persone credono di perfezionare l’iscrizione ma non è assolutamente vero. Così scompaiono dati e soldi in pochissimo tempo.