Il Salone Auto Torino 2024 è pronto a stupire gli appassionati di automobili e non solo, con un format innovativo che celebra la storia dell’automobilismo e proietta lo sguardo verso il futuro della mobilità sostenibile. L’evento, che si terrà dal 13 al 15 settembre, trasformerà il cuore di Torino in un palcoscenico all’aperto, offrendo al pubblico l’opportunità di immergersi in un’esperienza unica.

L’anima del Salone risiederà nell’esposizione di veicoli che racconteranno la storia dell’automobilismo. Carrozze d’epoca, prime auto a motore degli anni ‘900, capolavori di design degli anni ’60 e ’70 si mescoleranno armoniosamente con i veicoli sostenibili del presente e del futuro, delineando una panoramica completa delle evoluzioni nel mondo delle quattro ruote.

Aree Test, circuiti e auto sportive

Le affascinanti prospettive del Salone Auto Torino 2024 si svelano ulteriormente nelle piazze Carlo Felice e Castello, dove le aree test permetteranno ai visitatori di immergersi direttamente nelle ultime tecnologie a basse emissioni. Qui, le principali case automobilistiche offriranno al pubblico l’opportunità di sperimentare su strada queste soluzioni all’avanguardia, aprendo la strada a un futuro sostenibile che ci condurrà al 2035.

Ma le emozioni non si fermano ancora. Il Circuito Dinamico, che attraversa scenari suggestivi come piazza San Carlo, via Roma e piazza Castello, si trasforma in un palcoscenico per sfilate ed eventi stupefacenti. Sarà qui che le Formula 1, i prototipi e le auto classiche prenderanno vita, regalando uno spettacolo unico capace di catturare l’attenzione e l’entusiasmo di tutti gli appassionati presenti.

Queste iniziative non solo confermano l’impegno del Salone Auto Torino nel presentare le ultime innovazioni nel settore automobilistico, ma trasformano anche l’esperienza di visita in un viaggio avvincente tra il passato, il presente e il futuro della mobilità. La combinazione di aree test all’avanguardia e spettacoli dinamici rende l’evento un’occasione imperdibile per chiunque sia interessato alle evoluzioni dell’industria automobilistica.

Il Gran Premio Torino, inoltre, che si terrà presso la suggestiva Reggia di Venaria, vedrà poi auto sportive di ogni epoca protagoniste di una parata che attraverserà il centro di Venaria Reale, regalando un’esperienza emozionante sia per i partecipanti che per gli spettatori.

Coinvolgimento del Territorio per il Salone dell’Auto

Il Salone Auto Torino coinvolgerà attivamente il territorio, con ricadute economiche significative stimolate dall’indotto. Grazie al Free Pass Salone, un biglietto elettronico gratuito, si proporrà ai visitatori l’accesso a diverse iniziative dell’evento e agevolazioni per spostamenti, sconti nei musei, esercizi commerciali e ristoranti convenzionati.

Il Free Pass Salone, precisamente, sarà reso possibile grazie alla collaborazione con enti istituzionali come la Regione Piemonte, la Camera di Commercio di Torino, la Città di Torino, Unione Industriali, Museo Nazionale dell’Automobile, Turismo Torino e Provincia, ACI Torino, ACI, ASI, Consorzio delle Residenze Reali Sabaude e Politecnico di Torino. Il Presidente del Salone Auto, Andrea Levy, sottolinea l’entusiasmo di aver riunito gli elementi più appassionanti del mondo automobilistico in un unico evento. Le collaborazioni istituzionali e l’organizzazione di spettacoli dinamici e storici promettono un’edizione memorabile che farà rivivere l’entusiasmo per le quattro ruote nel cuore della città.