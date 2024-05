WhatsApp, il trucco aggiornato per spiare il partner gratis

Il tempo è passato rispetto all’ultima volta che si è sentito parlare di spionaggio su WhatsApp, ma ci sarebbero ancora delle riminiscenze. Secondo quanto riportato, alcuni utenti avrebbero scoperto una nuova applicazione in grado di spiare il prossimo. Non servirebbe molto per farlo, solo affidarsi ad un’applicazione di terze parti che è disponibile sul web in forma gratuita e sciolta da qualsiasi tipo di vincolo legale.

Molti utenti hanno già potuto apprendere di come funzioni, sincerandosi del fatto che non è pericolosa come le vecchie applicazioni di spionaggio. Quelle che esistevano un tempo infatti consentivano di spiare le conversazioni delle persone. Questa qui invece non arriva a tanto, tenendosi al di fuori da ogni chat.

L’applicazione che bisogna scaricare per avere un assaggio di tutto ciò si chiama Whats Tracker ed include al suo interno un’ottima possibilità.

WhatsApp: ecco cosa bisogna fare se volete scoprire il vostro partner spiandolo

Capita frequentemente di non riuscire a beccare in linea una persona con cui voler parlare ho semplicemente di non riuscire a sapere quando il proprio partner è entrato per l’ultima volta su WhatsApp. Tutto ciò subentra soprattutto quando un utente utilizza l’opzione per nascondere il suo ultimo accesso. Usando la nuova applicazione Whats Tracker, tutto ciò non ha più alcun effetto.

Questa soluzione mobile infatti rende possibile spiare chiunque nei suoi movimenti su WhatsApp, sia quando esce che quando entra. Una volta scaricata l’applicazione direttamente dal web, non bisogna fare altro che selezionare il numero da voler tenere sotto controllo. Effettuata questa operazione, ogni volta che la persona che si sta spiando deciderà di entrare o uscire da WhatsApp, arriverà una notifica sullo smartphone.

Sarà quindi facilissimo poter scoprire in diretta l’ultimo orario in cui una persona è entrata. Ricordiamo che l’applicazione Whats Tracker va scaricata in formato apk e direttamente dal web.