Google recentemente introdotto su Android una nuova funzione molto comoda per coloro che desiderano estrapolare informazioni dalle proprie immagini, stiamo parlando di Cerchia e Cerca, arrivata dapprima sulla serie di smartphone Pixel e poi sulla linea Galaxy S24, Ora però la nuova funzionalità propriamente androidiana E sbarcata anche su iOS, il tutto grazie a una combinazione di funzionalità di iPhone e di Google search.

Facile da usare

Sebbene Google lens fosse già presente sui dispositivi Apple all’interno dell’App search, mancava la praticità di questa funzionalità, ora grazie ai comandi rapidi di iOS e alla funzione tocca sul retro, è possibile replicare la funzionalità di base cerca con lente, vediamo insieme come fare.

Sostanzialmente per utilizzare questa possibilità vi basta impostare un scorciatoia che cattura uno screenshot e lo invia a Google lens per l’analisi, quest’ultima è presente di default all’interno dell’app Google search, dunque vi basterà attivare “ Cerca nel tuo screenshot” tramite il tasto azione se avete iPhone 15 Pro o Pro Max.

Se invece siete in possesso di un iPhone 15 standard poco male dal momento che la stessa funzionalità può essere attivata utilizzando l’opzione di tocco posteriore attivabile attraverso le impostazioni e l’accessibilità.

Una volta attivata questa combinazione di funzionalità non appena eseguito uno screenshot iPhone lo invierai immediatamente a Google lens per poter eseguire appunto la ricerca tramite cerchia e cerca, in tal modo potrete cercare informazioni su una porzione di immagine, copiare rapidamente del testo, tradur una porzione dell’immagine o effettuare una ricerca visiva.

Si tratta di una funzionalità che effettivamente costituiva una grande assente all’interno di iPhone e alla quale Google ha voluto estendere la compatibilità portandola finalmente anche sul telefono di Apple.

Se siete curiosi di sperimentare dunque la funzionalità di Google vi basterà seguire i passi indicati per poter attivare facilmente la combinazione di funzioni di iPhone e Google.