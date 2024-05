OPPO A60 è il nuovo device appartenente alla gamma A, appena lanciato sul mercato Italiano. Lo smartphone si presenta al pubblico come un dispositivo elegante, grazie al design premium ma, al tempo stesso, molto concreto nella dotazione hardware.

L’elemento che contraddistingue il device è certamente il display, in grado di raggiungere la luminosità di 950 nit grazie alla tecnologia Ultra-Bright. La visibilità sotto il sole non sarà più un problema e, la luminosità massima così alta permette anche di contare su feature esclusive.

In abbinamento ai Dual Stereo Speakers, il nuovo OPPO A60 è uno strumento ideale per godere di un’esperienza audiovisiva degna di un top di gamma. La diagonale del pannello raggiunge i 6,67 pollici e il refresh rate da 90Hz lo rende perfetto per l’utilizzo quotidiano.

OPPO A60 è uno smartphone pieno di sorprese grazie alla dotazione hardware che punta alla fascia alta ma con un prezzo estremamente interessante

Nonostante il device sia orientato alla fascia media del mercato, il produttore ha scelto di equipaggiare soluzioni da top di gamma. La tecnologia Splash Touch consente agli utenti di utilizzare il device anche sotto la pioggia o con le mani bagnate. Un algoritmo interno migliora l’accuratezza e la reattività del touchscreen quando viene rilevata dell’acqua, evitando così tocchi fantasma.

Lo spessore da 7.68mm e il peso di circa 180 grammi permettono di riporlo facilmente in tasca e usarlo all’occorrenza. Il cuore di OPPO A60 è il System-on-Chip Qualcomm Snapdragon 680 che garantisce un incremento prestazionale del 10% rispetto alla generazione precedente.

Il sistema può contare su 8 GB di RAM e 256 GB di ROM con la possibilità di espandere virtualmente la RAM. Sfruttando le funzionalità OPPO, è possibile creare ulteriori 8GB di RAM virtuale utilizzando la memoria di sistema inutilizzata e ampliando le possibilità di utilizzo del device.

Inoltre, particolare attenzione è stata posta sul comparto fotografico composto da una doppia ottica posteriore. Il sensore principale di OPPO A60 è un Ultra Clear da 50MP a cui si affianca un una fotocamera ritratto da 2MP mentre la fotocamera frontale, invece, è da 8MP.

La batteria da 5.000mAh garantisce un’ampia autonomia, con la possibilità di sfruttare la ricarica rapida SUPERVOOCTM a 45W. Il nuovo OPPO A60 è disponibile nelle colorazioni Ripple Blue e Midnight Purple al prezzo di 199,99 euro. Il device è acquistabile sul sito ufficiale e presso i rivenditori autorizzati.