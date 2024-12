Google ha introdotto una nuova funzione sul suo word processor Documenti che permette di generare testi da zero grazie all’ AI. Questa funzione permetti di creare dei testi utilizzando informazioni che l’ intelligenza artificiale di Gemini recupera dalle sue ricerche. Infatti si potrebbero creare dei testi partendo proprio da zero in modo da creare un contenuto unico da tutti gli altri. Fino ad ora su Google Docs era disponibile una funzione chiamata Help me write che permette di generare il testo però partendo da un documento già esistente.

Adesso grazie all’ avanzamento di Gemini come capacità, è disponibile la nuova funzione che permette di creare dei testi senza avere a disposizione un testo già iniziato. Questa funzione aiuterà a creare dei testi velocemente in modo da rendere anche più unico il documento creato. I testi saranno ovviamente un insieme di informazioni che l’ AI recupera online e che mette insieme a formare un discorso unico.

Google Docs, ecco come utilizzare questa funzione

Se si vuole creare un contenuto utilizzando l’ AI basterà andare sulla voce File>Nuovo e selezionare l’ apposito “chip” per generare il documento. Si può anche specificare quali documenti utilizzare come fonte dei dati in modo da essere più sicuri sulle informazioni. L’ AI di Gemini sarà in grado di creare una serie di contenuti a seconda delle richieste dell’ utente. Alcune di queste potrebbero essere report sull’ avanzamento dei progetti, documenti di brainstorming, post di un blog, comunicati stampa, newsletter per famiglie. La funzionalità verrà distribuita in maniera graduale, infatti per adesso è riservata solamente agli utenti che partecipano alle iniziative Gemini for Google Workspace Alpha e Workspace Labs.

Questa nuova funzionalità contribuirà ad aumentare la facilità con cui vengono realizzati dei testi o semplicemente rielaborati. Per il momento non ci resta che aspettare che venga distribuita a tutti per poterne apprezzare al meglio le sue capacità.