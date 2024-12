Per le festività natalizie 2024, WindTre ha lanciato una promozione esclusiva. Un’offerta dedicata ai propri clienti di rete mobile. La nuova opzione “Promo 5G Per Te” consente di abilitare la navigazione su rete-5G al costo scontato di 0,99 centesimi al mese, contro il prezzo standard di 1,99 euro. L’offerta è riservata agli utenti che attualmente dispongono di un piano 4G e non richiede di cambiare tariffa.

A tal proposito l’operatore ha attivato una campagna promozionale tramite SMS inviati dal numero 40400. Per aderire, i clienti devono rispondere al messaggio con il testo “YES0913”. In alternativa, è possibile procedere all’attivazione direttamente tramite l’app ufficiale WindTre.

L’offerta include diversi vantaggi. Ovvero, oltre all’accesso alla rete 5G alla massima velocità disponibile, fino a 2Gbps, i clienti riceveranno anche 5GB aggiuntivi ogni mese e il servizio Priority Pass. Il quale assicura la navigazione anche in caso di rete congestionata. La promo è valida fino al 27 dicembre 2024, ma le scadenze potrebbero variare in base ai singoli clienti.

Caratteristiche della rete 5G WindTre: velocità e innovazione

L’accesso al 5G richiede uno smartphone compatibile e la copertura di rete. WindTre garantisce il funzionamento del servizio sui dispositivi acquistati attraverso i propri canali ufficiali. Attualmente, come ormai risaputo, la rete 5G copre il 97,10% della popolazione con tecnologia FDD DSS e il 76,40% con tecnologia 5G-TDD.

Il 5G di WindTre si basa sullo standard NSA (Non Standalone). Il quale combina la velocità delle reti 4G e 5G per un’esperienza di navigazione avanzata. La velocità massima stimata è di 2Gbps in download 200Mbps in upload. La tecnologia TDD, in condizioni ottimali, permette di raggiungere una velocità in download di circa 290Mbps. Superiore a quello della tecnologia FDD DSS.

In contemporanea, WindTre prosegue nel processo di aggiornamento delle sue infrastrutture. Dal giugno 2024 infatti, è iniziato lo spegnimento delle frequenze 3G a favore del 4G. Tutto ciò con l’obiettivo di garantire una rete sempre più moderna e performante. L’operatore, poi, ricorda che l’elenco degli smartphone compatibili non è più disponibile dal 2022. Ma assicura il supporto completo per i dispositivi acquistati tramite i suoi canali.