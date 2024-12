Chi di noi non ha sentito nominare, o ha nominato, almeno una volta negli ultimi anni “Ehi Google“? Una frase che ormai tutti conosciamo e che ci è stata messa a disposizione per migliorare l’esperienza d’uso di alcuni dispositivi semplificando anche la vita degli utenti. Una soluzione pensata dal colosso di Mountain View per attivare Google Assistant e che nel corso degli anni ha conquistato milioni di utenti.

Non a caso, infatti, stiamo parlando di una frase utile per procedere con l’attivazione di Google Assistant su diversi dispositivi che utilizziamo giornalmente. Tra questi, tablet, smartphone ma anche smart speaker che sono ormai diffusi nelle abitazioni degli utenti. L’introduzione dell’assistenza virtuale, Google Gemini, basato sull’intelligenza artificiale ha mantenuto la famosa frase “Ehi Google” ma l’azienda potrebbe introdurre alcuni cambiamenti in merito. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo.

Google: novità per l’assistente virtuale

Le novità che i costruttori introducono attirano sempre l’attenzione degli utenti. Non a caso, si tratta sempre di miglioramenti che vanno ad ottimizzare i servizi proposti a coloro che decidono di utilizzare determinati servizi e soluzioni tech. Come sappiamo, il colosso Google è sempre al lavoro su nuovi progetti e l’ultimo sembrerebbe riguardare proprio Gemini.

A tal proposito sappiamo che l’azienda di Mountain View vuole apportare dei miglioramenti per ottimizzare l’esperienza d’uso. Non dimentichiamo che stiamo parlando di un assistente che in quest’ultimo periodo è diventato parte integrante delle principali applicazioni Google. Tutte le funzionalità di cui dispone consentono, infatti, agli utenti di accedere ad una serie di soluzioni semplici e veloci.

Secondo quanto diffuso tramite alcuni video inerenti ad Android XR sembrerebbe l’assistente virtuale avrà in futuro il suo nome ufficiale. Nei prossimi mesi vedremo dunque il comando “Ehi Gemini“? Staremo a vedere quali saranno le novità che l’azienda di Mountain View deciderà di introdurre. Non ci resta che attendere ulteriori novità in merito.