Migliorare l’esperienza d’uso degli utenti. E’ senza alcun dubbio questo ormai l’obiettivo di aziende e costruttori tech che si impegnano sempre di più per portare sul mercato soluzioni e aggiornamenti utili. Un esempio sono le novità del Pixel Feature Drop di dicembre 2024 che, tra le tante cose, portano un miglioramento dell’integrazione di Google Pixel Screenshots in Gboard, ma non solo. Tra le novità che attirano particolarmente l’attenzione c’è Pixel Screenshots.

Non a caso, l’ultimo aggiornamento porta una serie di importanti miglioramenti come una nuova interfaccia e nuovi filtri. Non mancano naturalmente novità in merito all’introduzione dell’intelligenza artificiale. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli.

Pixel Screenshot: le ultime novità introdotte

Rilasciata nei giorni scorsi la nuova versione di Pixel Screenshots che ora mette a disposizione degli utenti tantissime nuove funzionalità. Quale modo migliore per migliorare l’esperienza d’uso se non grazie ad un nuovo aggiornamento? Con tale obiettivo l’azienda ha deciso di introdurre alcune novità che stanno già attirando l’attenzione degli utenti.

L’integrazione con Gboard non è ancora stata attivata ma sappiamo che non appena la funzione sarà disponibile, gli utenti potranno finalmente usufruire di alcuni vantaggi. Vantaggi come suggerimenti in Gboard e consigli su film, musica, testi a partire dagli screenshot nel momento in cui vengono effettuate ricerche nelle apposite app.

Le novità non terminano certamente qui da parte del colosso di Mountain View. Come sappiamo, Google ha sempre messo a disposizione degli utenti che decidono di utilizzare i suoi dispositivi e i suoi servizi sempre soluzioni eccellenti. Già attive infatti le modifiche che riguardano l’interfaccia ma anche il posizionamento dei pulsanti Condividi, Modifica e Promemoria. Questi sono infatti ora posizionati in alto a destra. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti per scoprire quali saranno le novità che il colosso Google deciderà di apportare nei prossimi mesi.