Vodafone lancia un’offerta speciale per i clienti che hanno già una linea fissa con l’operatore e desiderano ampliare i propri servizi. La proposta, denominata Family+, permette di associare una SIM mobile per navigare in 5G con Giga illimitati e chiamare senza limiti a un prezzo vantaggioso. L’offerta prevede un costo mensile di 9,99 euro, con un contributo iniziale di attivazione di 4,99 euro. Per chi sceglie di attivare il servizio online, la spedizione della SIM è completamente gratuita.

L’offerta Vodafone Family+

L’offerta è riservata ai clienti Vodafone con una linea fissa attiva e senza altre SIM mobili associate. Associando la nuova SIM alla rete domestica, si ottengono Giga illimitati in 5G, abilitati entro 48 ore dall’attivazione. In caso contrario, l’offerta include un pacchetto dati di 10 Giga in 5G. Per utilizzare la rete 5G è necessario disporre di un dispositivo compatibile e trovarsi in una zona coperta dal servizio. I dettagli sulla copertura e i dispositivi supportati sono disponibili sul sito ufficiale dell’operatore.

L’offerta include anche minuti e SMS illimitati verso numeri nazionali, sia mobili che fissi. Come per il traffico dati, anche per chiamate e messaggi si applicano condizioni di utilizzo corretto, secondo quanto indicato nei termini contrattuali. Inoltre, per i viaggiatori, Family+ consente di utilizzare fino a 10,9 Giga in roaming all’interno dei Paesi dell’Unione Europea, senza costi aggiuntivi rispetto al piano tariffario.

Un ulteriore vantaggio è rappresentato dalla promozione a prezzo bloccato per 24 mesi, valida per chi sceglie il pagamento tramite carta di credito o conto corrente. Durante questo periodo, Vodafone garantisce l’assenza di modifiche unilaterali al costo mensile dell’offerta. Infine, il piano tariffario Vodafone 25 New, incluso nell’attivazione, offre servizi aggiuntivi come segreteria telefonica e opzioni di continuità del servizio. L’offerta è disponibile esclusivamente online, offrendo così una comoda modalità di adesione per gli interessati.