Il prestigioso marchio automobilistico Rolls -Royce ha sollevato il velo sulla sua ultima creazione. Stiamo parlando della Cullinan Series II. Un’evoluzione straordinaria del celebre SUV di lusso. Questo gioiello dell’ingegneria britannica si distingue per un design rinnovato che cattura lo sguardo e per una tecnologia all’avanguardia che promette di ridefinire gli standard del settore. La SeriesII si presenta con una fresca reinterpretazione degli elementi estetici. A partire dai nuovi gruppi ottici anteriori, caratterizzati da una sottile striscia a LED che conferisce un tocco distintivo e contemporaneo. Il paraurti anteriore ospita la caratteristica calandra a listelli verticali, simbolo di prestigio e raffinatezza. Mentre le grandi prese d’aria regalano un’impressione di potenza e dinamicità. Internamente, l’abitacolo della CullinanSeriesII è un’ode alla grazia e allo stile lussuoso, con finiture artigianali di altissima qualità che definiscono il concetto di raffinatezza.

Nuova Rolls Royce, un sogno ad occhi aperti

Rolls-Royce, rinomata per la sua attenzione ai dettagli, ha ridefinito la disposizione degli strumenti e introdotto nuove opzioni di personalizzazione. Tra cui rivestimenti interni in materiale composito e finiture in fibra di carbonio a sei strati di vernice. Le quali richiedono più di tre settimane di lavorazione per essere realizzate. La variante Black Badge si distingue ulteriormente con dettagli di carrozzeria verniciati in total black e rivestimenti in pelle verde fluo. Contribuendo Ad attribuire un tocco di audacia e modernità alla raffinata eleganza dell’abitacolo.

Sotto il cofano, la Cullinan SerieII sfoggia un possente motore V12 turbocompresso da 6,75 litri. Capace di sprigionare una potenza di 600 cavalli e 900Nm di coppia massima. Questo gioiello di ingegneria è abbinato a un cambio automatico a 8 rapporti della ZF. Garantendo prestazioni straordinarie e un’esperienza di guida senza pari. Malgrado la sua imponenza e potenza, la vettura offre un livello di comfort e raffinatezza che definisce una nuova era nel segmento dei SUV di lusso.

Insomma, la Cullinan SeriesII si conferma come un’icona di prestigio e raffinatezza. Incarnando l’essenza stessa del lusso automobilistico. Con il suo design straordinario, le sue finiture artigianali e le prestazioni di livello superiore, questa nuova creazione solleva gli standard del settore e si impone come il punto di riferimento assoluto nel mondo delle automobili di fascia alta.