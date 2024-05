Auto elettriche: prendono davvero fuoco più facilmente?

Una delle preoccupazioni più comuni legate alle auto elettriche riguardano gli incendi ad esse affibbiate. Da quando sono state lanciate, è nata una sorta di leggenda metropolitana per il quale queste prendono fuoco con molta più facilità rispetto alle vetture termiche, ma è vero? Grazie ai dati ricavati dai ricercatori potrebbe essere totalmente falso, anzi pare che le informazioni condivise siano più che rassicuranti.

Secondo la Honeywell Safety and Productivity Solutions, gli incendi delle auto elettriche, dai risultati di uno studio condotto nel Regno Unito, sono notevolmente inferiori rispetto a quelli dei veicoli tradizionali. Nel periodo da luglio 2022 a giugno 2023, hanno registrato soltanto 239 incendi di auto elettriche. Sapete invece qual è il valore delle termiche solo nel 2019? 1.898 veicoli bruciati. L’agenzia svedese per le emergenze civili, inoltre, ha affermato con solidità che le vetture elettriche hanno una probabilità 20 volte inferiore di prendere fuoco rispetto alle vetture termiche. Quindi diremmo che la paura di molti automobilisti ancora odierna che le elettriche possano incendiarsi da un momento all’altro è più che infondata.

Le auto elettriche sono molto più sicure delle termiche

Ok, le auto elettriche non sono immune agli incendi, ma i dati suggeriscono quindi che sono molto meno inclini a prendere fuoco rispetto alle vetture tradizionali. Un’importante compagnia assicurativa americana ha confermato che solo lo 0,025% delle auto elettriche subisce danni da incendio, rispetto al 1,53% delle vetture a benzina e diesel e al 3,475% delle ibride. C’è però una differenza negli incendi riguardante la metodologia con cui possono essere spenti.

Gli incendi delle auto elettriche possono essere più difficili da spegnere e richiedere approcci specifici e particolari da parte dei Vigili del Fuoco. Ciò ha portato i diversi dipartimenti dei Vigili del Fuoco a implementare nuove procedure e strumentazioni. Ad esempio, il Bedfordshire Fire and Rescue Service ha ideato uno strumento per identificare rapidamente il modello del veicolo elettrico e individuare dove sono posizionate le batterie e le leve di sicurezza necessarie per disattivare l’alta tensione. Le tecniche per degli incendi delle auto elettriche richiedono anche una grande quantità di acqua per raffreddare le batterie in dotazione. Anche se ciò può portare alcuni dubbi, ci sono così tante ricerche in azione che sicuramente troveranno un soluzione più sicura in tempi brevi.