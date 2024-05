Nei giorni precedenti Google ha annunciato l’arrivo di Pixel 8a, Smartphone di fascia media il quale però sembrerebbe non sarà l’ultimo ad arrivare durante questo 2024, secondo un produttore di terze parti, nello specifico Thinborne, produttore di cover, Sembra che i telefoni di casa Google saranno addirittura quattro, parliamo di Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL e Fold 2, le cui diciture sono recentemente state aggiunte sul catalogo dell’azienda.

Si tratta sostanzialmente di una conferma alle precedenti voci di corridoio circolati in rete sull’arrivo di questi nuovi smartphone di Google, l’unico dubbio era inerente il nome del dispositivo pieghevole che prima si pensava potesse chiamarsi Pixel 9 Pro Fold, nome comunque tuttora da confermare a scelta tra le due denominazioni.

Cosa sappiamo

Al momento dal sito del produttore di cover possiamo desumere poche ma mirate informazioni, innanzitutto i pixel di nuova generazione saranno quattro, non si tratta ovviamente di una conferma ufficiale ma ancora una volta di indiscrezioni che però sono coerenti con quanto emerso finora in rete, dando proprio l’idea che andremo davanti a una conferma di quanto emerso, poi possiamo capire grazie ai render utilizzati dal produttore di cover che il design corrisponderà a quello visto in precedenza, dettaglio che resterà coerente in tutti e quattro gli smartphone compresa la versione pieghevole, questi avranno delle forme più appiattite nei bordi e angoli curvi con un modulo fotografico completamente ridisegnato.

In ultimo abbiamo che l’intera linea verrà annunciata il prossimo autunno, questa è più una supposizione piuttosto che un’indiscrezione, quello che però presentazione della versione pieghevole e delle versioni standard possa essere contemporanea, non rimane che attendere l’evento Google previsto per il 14 maggio per avere magari qualche indizio in più.

Nel frattempo prepariamoci all’arrivo della gamma di ottava generazione dei telefoni Google che comunque dovrebbe portare interessanti novità su tutti i fronti come del resto c’è sempre abituato Google con i propri smartphone.