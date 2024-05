Alcune settimane fa alcuni analisti avevano pubblicato delle previsioni che poi si sono rivelate corrette in merito ad un aumento di prezzo degli SSD, i quali tra l’altro continueranno ad aumentare di prezzo anche durante questo 2024, a quanto pare non saranno gli unici però ad essere coinvolti in questo processo di aumento di prezzo, secondo una nuova ricerca pubblicata da TrendForce, anche le memorie RAM andranno incontro allo stesso destino.

Per chi non lo sapesse la memoria RAM è un particolare tipo di memoria ad accesso All’interno della quale vengono salvati i programmi durante la loro esecuzione per poi essere chiusi una volta smesso di usarli, questa memoria è importante dal momento che consente il normale funzionamento del dispositivo e allo stesso tempo e anche la più costosa dal momento che risulta essere la memoria più veloce presente all’interno del nostro computer.

Aumento di prezzi

Gli analisti hanno previsto per il 2024 un rialzo rispetto alle stime precedenti, le quali prevedevano un aumento dei prezzi delle RAM DDR5 tra il 3% e l’8%, nella nuova analisi infatti si parla invece di un incremento dei prezzi compreso tra un 15% e un 20%, dunque parliamo di una cifra abbastanza corposa.

ed effettivamente quello di cui parliamo sarà il terzo trimestre consecutivo durante il quale il prezzo delle memorie RAM farà registrare una crescita, ad aprile infatti i prezzi delle RAM per server sono aumentate dal 9 al 19%.

Secondo gli analisti la ragione principale di questo aumento dei prezzi sarebbe legata a una ricollocazione delle risorse da parte dei produttori di componenti hardware, questi ultimi infatti starebbero spostando le loro attenzioni verso la produzione di memorie ad alta larghezza di banda.

Se dunque foste intenzionati ad aggiornare il vostro pc, dovete affrettarvi dal momento che molto presto non sarà propriamente il periodo migliore per spendere risorse per componenti hardware.