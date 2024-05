Android, 8 app e giochi a pagamento sono adesso gratis sul Play Store

Cosa succede quando il Play Store lancia delle nuove offerte per tutti gli utenti Android con tablet o smartphone? In questi casi arrivano dei titoli a pagamento che solo per qualche giorno risultano gratis, senza alcun tipo di prezzo da pagare anche in futuro. L’iniziativa è disponibile anche oggi per tutti gli utenti che fanno parte della piattaforma di Google, i quali potranno fare affidamento proprio al celebre market per portare a casa un gioco o un’applicazione a pagamento che da tempo stavano monitorando.

Chiaramente bisogna essere fortunati in questo caso, siccome ci sono solo alcuni titoli scelti appositamente per diventare gratis. Abbiamo pertanto realizzato una lista con le migliori proposte del giorno, proprio per consentire ai nostri lettori di scegliere tra contenuti validi. Ogni utente Android che vorrà provvedere a scaricare qualcosa a pagamento gratis, potrà fare riferimento al nostro elenco in basso, nel quale sono compresi anche i link diretti per il download.

Nel Play Store di Google questi titoli a pagamento sono gratis per gli utenti Android

Nella parte bassa del paragrafo, trovate la lista con i titoli dedicati ai dispositivi Android. Dovrete solo cliccare su di essi in quanto sono stati incorporati al loro interno dei link diretti. Dopo questa operazione, si aprirà automaticamente il Play Store di Google, dove si potrà provvedere a seguire tutte le informazioni utili sul titolo e a scaricarlo gratuitamente. Ovviamente ogni contenuto è stato appositamente controllato per evitare brutte sorprese, quindi non ci sono virus o malware diffusi.

Almeno per il momento la lista intera tra applicazioni e giochi risulta totalmente gratis, ma vi consigliamo di fare quanto prima per evitare brutte sorprese. Ecco la lista al completo in riferimento al Play Store: