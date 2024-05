VinFast VF 3: il mini SUV elettrico a 8.709 euro che conquista tutti

Il VinFast VF 3 è il mini SUV elettrico prodotto dall’azienda vietnamita VinFast. Questo modello dall’aspetto alquanto bizzarro ed unico ha immediatamente catturato l’attenzione del pubblico grazie al suo prezzo molto accessibile. Avente dimensioni compatte e un aspetto da fuoristrada in miniatura, questa auto ha guadagnato subito una certa popolarità appena è stata lanciata sul mercato.

Poco dopo l’annuncio del suo lancio, il VinFast VF 3 ha registrato tantissimi ordini, così tanti da superare ogni record. Un vero e proprio boom. In poco più di 60 ore gli interessati sono accorsi ad effettuare gli ordini e la cifra delle vetture richieste è arrivata a circa 30.000. Insomma non si può dire che non ci sia stato interesse per questo mini SUV, con molta probabilità neanche la stessa azienda proprietaria aspettava una reazione del genere. A contribuire è stato anche il prezzo promozionale di lancio di appena 8.709 euro. Una volta terminata la promozione il prezzo salirà però a circa 17.000 euro, ergo la possibilità di risparmiare quasi 10.000 euro ha fatto talmente gola da portare una vendita assurda del SUV.

Mini SUV grandi ordini

Il VinFast VF 3 è possiede una caratteristica poco comune e cioè l’opzione di batteria noleggiabile o acquistabile a parte. Il pacchetto completo con batteria inclusa comporta infatti un costo aggiuntivo, mentre il noleggio dona la possibilità di ordinare l’auto anche a chi ha un budget minore. Il SUV mini non ha di certo una grandissima potenza, con i suoi 43 CV e la batteria con capacità di 18,64 kWh. L’autonomia è invece di 210 km nel ciclo NEDC, corrispondenti a circa 150 km nel ciclo WLTP. Non si tratta di certo di grandi numeri, ma tra il costo di partenza e i vantaggi per chi si muove in città, non è affatto male.

Il mini SUV si distingue poi per il suo design che richiama le Kei Car giapponesi, tramite le dimensioni compatte e le linee particolari. Nonostante le dimensioni ridotte, l’abitacolo presenta sorprendentemente abbastanza spazio da risultare comodo. La VinFast ha inoltre già annunciato che il VF 3 sarà disponibile presto in tutto il mondo, quindi forse potrebbe arrivare anche da noi se dovesse interessarvi.