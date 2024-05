Il Galaxy Unpacked estivo è sempre più vicino e aumentano costantemente le notizie riguardanti i dispositivi protagonisti dell’evento. Le informazioni più recenti riguardano il Samsung Galaxy Z Fold 6, il cui design potrebbe subire dei cambiamenti rispetto allo scorso anno.

Il leaker Ice Universe, a tal proposito, ha mostrato quelle che quasi sicuramente saranno le pellicole destinate al display del prossimo Galaxy Z Fold 6, rivelando così alcuni piccoli cambiamenti apportati da Samsung al display esterno. Dalle immagini, infatti, è possibile notare come il display abbia dimensioni maggiori rispetto al Galaxy Z Fold 5 e come gli angoli siano leggermente più squadrati.

The Galaxy Z Fold6's external screen width is 60.2mm, while the Fold5's external screen width is 57.4mm. Therefore, you can get a wider external screen, which is beneficial to the experience, but not too wide. pic.twitter.com/j2eLPJELx4

— ICE UNIVERSE (@UniverseIce) May 7, 2024