Il produttore tech ZTE continua ad ampliare la sua gamma di smartphone della serie 60 con ben due nuovi smartphone. Ci stiamo riferendo in particolare ai nuovi ZTE Axon 60 e ZTE Axon 60 Lite, che vanno così ad affiancare il fratello maggiore ZTE Axon 60 Ultra che è stato annunciato sul mercato circa un mese fa. Si tratta in entrambi i casi di due dispositivi appartenenti alla fascia medio-bassa del mercato. Vediamo qui di seguito i dettagli.

ZTE svela ufficialmente sul mercato i nuovi ZTE Axon 60 e ZTE Axon 60 Lite

Nel corso delle ultime ore il produttore tech ZTE ha presentato in veste ufficiale ben due nuovi smartphone, ovvero ZTE Axon 60 e ZTE Axon 60 Lite. Come già accennato in apertura, entrambi i nuovi device appartengono alla fascia medio-bassa del mercato. Dal punto di vista tecnico, infatti, entrambi sono alimentati da un processore Unisoc.

ZTE Axon 60, ok particolare, è alimentato dal soc Unisoc T616 con 6 GB di RAM e 256 GB di storage interno. ZTE Axon 60 Lite, invece, è alimentato dal soc Unisoc T606 con 4 GB di RAM e sempre 256 GB di storage interno. La parte frontale dei dispositivi è occupata da un pannello con tecnologia IPS LCD, con una diagonale da 6.72 pollici per il primo e 6.6 pollici per il secondo. Entrambi vantano la presenza della ZTE Live Island, una sorta di Dynamic Island che abbiamo avuto modo di vedere sugli ultimi iPhone di casa Apple.

Le somiglianze con i device di Apple la troviamo anche sulla backcover posteriore. Qui troviamo infatti tre sensori fotografici posti esattamente allo stesso modo degli ultimi iPhone. In particolare, troviamo un sensore fotografico principale da 50 MP, un sensore macro da 2 MP e un terzo sensore, forse di profondità. A chiudere la scheda tecnica, troviamo poi su entrambi una batteria da 5000 mah con supporto alla ricarica rapida da 22.5W.

Prezzi e disponibilità

I nuovi ZTE Axon 60 e Axon 60 Lite saranno disponibili all’acquisto ad un prezzo al cambio di circa 200 euro e 167 euro.