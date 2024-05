L’intelligenza artificiale arriverà anche su Samsung Galaxy Watch 7 permettendo di sfruttare una nuova funzione che renderà i dispositivi in grado di monitorare costantemente la fibrillazione atriale degli utenti.

I prossimi dispositivi indossabili, il cui lancio avverrà nel mese di luglio durante il Galaxy Unpacked di Parigi, che avrà tra i suoi protagonisti indiscussi i nuovi Galaxy Z Fold 6 e Galaxy Z Flip 6, accoglieranno così per la prima volta funzioni basate sull’AI che consentiranno di surclassare Apple e i suoi smartwatch.

Samsung Galaxy Watch 7 sfrutterà l’AI per monitorare costantemente la fibrillazione atriale!

L’arrivo della funzione non è ancora da ritenere certo poiché testimoniato esclusivamente da una domanda di brevetto scovata in rete secondo la quale, Samsung sfrutterà l’intelligenza artificiale per rendere i suoi Galaxy Watch 7 in grado di monitorare costantemente la fibrillazione atriale.

Attualmente gli smartwatch Samsung sono già in grado di offrire informazioni sulla fibrillazione atriale ma non in maniera costante. L’introduzione dell’intelligenza artificiale consentirebbe di avere sempre a disposizione i propri parametri così da poter procedere con un’eventuale diagnosi accurata. Samsung sembra però essere consapevole della possibilità che l’introduzione dell’AI influisca sulla qualità dei risultati e sottolinea l’importanza di non considerare quanto riferito dai dispositivi al pari di un effettivo consulto medico.

Le voci riguardanti i Samsung Galaxy Watch 7, inoltre, ipotizzano l’arrivo dell’attesissimo sensore destinato alla misurazione della glicemia. Quest’ultimo è al centro delle indiscrezioni già dallo scorso anno, quando si riteneva probabile la sua introduzione anche sui dispositivi indossabili Apple.

Le incertezze restano comunque numerose e soltanto nelle prossime settimane avremo modo di far chiarezza tramite la possibile comparsa di maggiori dettagli e notizie fondate. Al momento sappiamo che Samsung potrebbe proporre il suo prossimo smartwatch in tre varianti e che tra gli aggiornamenti previsti vi è un aumento della capacità della batteria che non rimarrà indifferente agli utenti.